PROMOZIONE/B – I tabellini della 12ª giornata

Promozione pugliese girone B 2024/25: i tabellini della giornata 12.

VIRTUS MATINO-TERRE DI ACAYA E ROCA 2-3

RETI: 5′ pt De Giorgi (T), 30′ st e 36′ st rig. Trovè (T), 34′ st Carrino (M), 39′ st Nestola (M)

VIRTUS MATINO: Russo, Sperti (40′ st Schiavano), Monteleone, Maraschio (20′ st Giannuzzi), Maruccia, Perrone, Elila (30′ st Nestola), De Vito, Carrino, Pirretti, Villani (45′ st Sulmaister). All. Cimarelli.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, De Nigris, Sindaco, Trovè, Pellè (40′ st Sergio), Murrone R., Murrone M. (30′ st Camassa), Plevi (13′ st Rutigliano), Bolognese, De Giorgi, Cisternino (30′ st Pasca). All. Greco.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

CRISPIANO-TOMA MAGLIE 1-1

RETI: 21′ pt De Bartolomeo (C), 35′ st Galvez (M)

CRISPIANO: Semeraro, D’Angelo, Leggieri, Pasculli, Nasole M., Magli, Nasole F. (28′ st De Pace), Galiani, De Bartolomeo (44′ st Notaristefano), Marini, Del Sole (30′ st Palumbo). All. Paradisi.

TOMA MAGLIE: Colapietro, Ramanaj (24′ st Castellaneta), Tecci, Renna, Galvez, Caicedo, Cato, Romano, Gningue (28′ st Coluccia S.), Fernandez, Luciano. All. Salvadore.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

TAURISANO-CAROVIGNO 2-0

RETI: 9′ st Bruè, 18′ st Mingiano

TAURISANO: Negro F., Solidoro, Quaranta, Sansò, Cavalieri, Pasca (37′ st Imperato), Castrì (16′ st Mingiano), Maiolo, Perdicchia (37′ st Negro G.), Bruè (37′ st leggio), Mele. All. Manco.

CAROVIGNO: Lamarina, Albano, Signorelli, Sescu (26′ st Taddeo), Talò, Perrone A. (18′ st Lanzillotti G.), Perrone M. (29′ st Cirasino), Odone, Diwouta (26′ st Cardellicchio), Greco (18′ st Turco), Lanzillotti T. All. Crescenzio.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

OTRANTO-TRICASE 4-0

RETI: 13′ pt e 3′ st Marzo, 39′ pt e 43′ pt Mossolini

OTRANTO: Melito, Togora (4′ st Angelini), Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo (35′ st Giannuzzi), Valentini Mat. (25′ st Dollorenzo), Mossolini (25′ st Martin), Pietrangelo (35′ st Valentini Man.), Piccinno. All. Mazzeo.

TRICASE: Recchia, De Francesco (1′ st Insausti), Antonaci (17′ pt Puzzovio, 35′ st Maglie), Crisafulli, Zanazzi, Zocco (1′ st Ponzetta), Turco, Aniello, Cortese, Vatavu (23′ st Nicolardi), Buttera. All. Cazzato.

ARBITRO: Pociecha di Molfetta.

(US Otranto Calcio) – Poker biancazzurro sul tappetto verde del “Nachira”. L’Otranto batte in maniera netta l’Atletico Tricase e si conferma nelle parti altissime della classifica. Privo degli indisponibili Tourè, Beron e Caroppo, mister Vincenzo Mazzeo lancia nella mischia dal primo minuto Togora e il portiere classe 2005 Francesco Melito. Dopo una fase di studio iniziale, l’Otranto sblocca il risultato al 13’. Manovra di qualità sulla sinistra tra Pietrangelo, Piccinno e Vigliotti, pallone del capitano di giornata a centro area: la spizzata di Mussolini libera Marzo che controlla e spara un destro in diagonale che non lascia scampo a Recchia. Avanti di una rete, i locali sembrano potere affondare il colpo ma il Tricase trova il modo di reagire. Melito è attento nel respingere le conclusioni dalla distanza prima di Vatavu e poi di Zocco. Passato lo spavento il team di casa riprende saldamente in mano le redini del gioco e mette in cassaforte il risultato nel volgere di cinque minuti. Tra il 38’e il 43’ il proscenio è tutto per Dante Mossolini, l’attaccante argentino classe 2002 che si conferma bomber importante. Prima gira di testa un angolo battuto dalla sinistra da Vigliotti e poi capitalizza con un’incornata in tuffo una splendida manovra costruita sulla corsia mancina e incorniciata dall’assist ancora del numero tre. A inframmezzare la doppietta del puntero in maglia numero 9, un’altra parata di Melito sulla testata ravvicinata di Cortese. La partita si chiude in maniera sostanziale in apertura di secondo tempo, quando arriva il sigillo di Marzo, altro doppiettista di giornata. Sul pallone dalla sinistra Mossolini lascia scorrere per il compagno di reparto: conclusione di esterno a mezz’altezza e quarto gol servito. Il resto della sfida è utile per le statistiche del match e per dare spazio alle sostituzioni. Grazie alla quarta vittoria di fila il Città di Otranto sale a quota 26 punti in classifica. Domenica 1 dicembre si va a giocare in trasferta sul campo del Copertino.

—

GROTTAGLIE-VEGLIE 3-1

RETI: 3′ st Galeone (G), 15′ st Moretti (G), 26′ st Rossini (G), 45′ st Diallo (V)

GROTTAGLIE: Sestino, Saponaro, Kassab, Motolese (36′ st Fumarola), Camassa, Rossini, Ciura (42′ st Magno), Geusa (20′ st Bottiglione), Bavaro, Moretti, Galeone. All. Serio.

VEGLIE: De Mitri, Faggiano, Pezzuto, Lombardi (1′ st Diallo), Muci (1′ st Maddalo), Damato, Corallo, Diagne, Di Giulio (29′ st Ciucci), Fatty, Diop (36′ st De Manna). All. Carnevale.

ARBITRO De Candia di Molfetta.

—

V. LOCOROTONDO-COPERTINO 0-1

RETI: 28′ st Conte

V. LOCOROTONDO: Leuci, Pascullo, Colucci, Prete, Lacirignola, Scatigna (30′ st Pentassuglia), Neglia, Sory (40′ st Convertini), Dos Santos, Salvi, Scarci (21′ st Caramia). All. Pettinicchio.

COPERTINO: Margiotta, Conte, Brindisino, Fontanella, Della Bona, Lillo, Bruno, Mazzotta, Nestola (30′ st Della Torre), Alemanno (40′ st Gallucci), Frisenda. All. Caragiuli.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

RINASCITA REFUGEES-MESAGNE 3-2

RETI: 28′ pt Agbere (R), 5′ st Manta And. (M), 20′ st Ndoye (R), 36′ st Dan Almajiri (R), 41′ st Manta Ale. (M)

RINASCITA REFUGEES (f.i.): Diop M., Dan Almajiri, Gadiaga, Jarjue, Gueye, Ndiaye, Lupo, Diop Mo., Ndoye, Diop Ma., Agbere. All. Niang.

MESAGNE (f.i.): Marchionna, De Luca, Armenia, Orfano, Doioagnè, Grande, MAnta Ale., Politi, Keita, Lazzoi, Manta And. All. Di Serio.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

TREPUZZI-SAVA 2-0

RETI: 18′ pt Daf, 20′ st Cavaliere

TREPUZZI: Centonze G., Fracella, Centonze F., Keita, Zecca, Poleti, Miccoli, Daf, Renna, Mbappè, Quarta (1′ st Cavaliere). All. De Pascalis.

SAVA (f.i.): Laghezza, Lomartire, Galeandro, Di Maggio, Giancola, Lotito, Malagnino, Malamine, Narducci, Riezzo, Sibilla. All. Colluto.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

R. PUTIGNANO-LEVERANO 0-2

RETI: 5′ pt Sanyang, 32′ pt Laena

R. PUTIGNANO (f.i.): Angelini, Vinella, Palazzo An., Daddato, Casulli, Daugenti, Muolo, Amelndolagine, Nitti, Guglielmi, Di Cosola. All. Palazzo F.

LEVERANO (f.i.): Bardoscia, De Giorgi, Manca, Valentino, Solimeno, Ancora, Sanyang, Spedicato, Pinto, Laena, De Carlo. All. Pedone.

ARBITRO: Torre di Barletta.