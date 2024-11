ECCELLENZA – Barletta, secondo mezzo passo falso: tutti i tabellini della 16ª

Eccellenza pugliese 2024/25, giornata 16: tutti i tabellini.

GINOSA-GALATINA 1-1

RETI: 50′ pt Ferrero (GI), 38′ st Mancarella G. (GA)

GINOSA: Santoro, Fede (19′ st Verdano), Larizza, Schirizzi, Pizzo, Patronelli, Maiorino, Richella, Ferrero, Vapore (41′ st Giaracuni), Gallitelli (39′ st Sergio). All. Passariello.

GALATINA: Passaseo, Sorino, Tondo (1′ st Lo Basso), Fruci, Mancarella J. (37′ st Miggiano), Signore, Caputo (1′ st Monteduro), Romano (21′ st Aguilera), Mancarella G., Molina, Oltremarini. All. Tartaglia.

ARBITRO: Elia di Ostia Lido.

NOTE: espulso RIchella (GI) al 38′ st per doppia ammonizione.

—

CANOSA-NOVOLI 6-1

RETI: 4′ pt e 5′ st Jimenez (C), 26′ pt Milano (C), 13′ st Diaz (N), 28′ st Mangialardi (C), 32′ st Gomes (C), 46′ st Pizzulli (C)

CANOSA: Tarolli, Pignataro, Lamacchia, Gomis, Gomes, Talin, Milano, Barrasso, Jimenez (32′ st Pizzulli), Mangialardi, Ciannamea. All. Di Simone.

NOVOLI (f.i.): Colazo, D’Andria, Maccarrone, Jammeh, la Marina, Garnica A., Marques, Calò, Quarta A., Garnica M., Potenza. All. Luperto.

ARBITRO: Gallo di Mestre.

—

BRILLA CAMPI-BARLETTA 0-0

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio, Maniglia, Iaia, Tondo, Torres, Carlucci (39′ st Olibardi), Caravaglio, Facecchia (25′ st Romero), Diop (11′ st Quarta), Poleti (39′ st Pascali). All. Patruno.

BARLETTA: Staropoli, De Gol, Bernaola, Lavopa, Mariani, Lopez (22′ st Turitto), Strambelli, Lattanzio (36′ st De Sagastizabal), Belladonna (22′ st Dicuonzo), Parisi, Montrone. All. De Santis (squalificato De Candia).

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

GALLIPOLI-RACALE 3-0

RETI: 30′ pt De Vito, 15′ st rig. Scialpi, 18′ st Prinari

GALLIPOLI: Maggi, Benvenga, Cardinale, Trinchera, Sansò (31′ st Colazzo), De Vito, Tarantino, Prinari, Caputo, Scialpi, Mariano (31′ st Avantaggiato). All. Sportillo.

RACALE: Ferraris, Sasso (26′ st Fitto), Moran, Gravina (18′ st Milessi), Bottari, Guevara, Pennetta, Flordelmundo, Zarate, Romano (26′ st Filippi Filippi), Centonze. All. Calabuig.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

MANDURIA-CORATO 1-1

RETI: 5′ pt Ingredda rig. (C), 34′ pt Cutrone rig. (M)

MANDURIA: Menendez, Farucci, Chiochia, Texeira (20′ st Spinelli), Cutrone (34′ st Sernia), De Sousa, D’Ettorre, Coronese (21′ st Stranieri), Illiano, Palumbo (13′ st Perchaud), Diallo. All. Marsili.

CORATO: Lacirignola, Colaci (38′ st Gueye), Rantucho, Dispoto, Fanelli, D’Alba (29′ pt Ivanov), Volpe (38′ st Caradonna), Joof, Ingredda, Frappampina (38′ st Dargenio), Sidibe (45′ st Mastrapasqua). All. Doudou.

ARBITRO: Manutano di Bari.

—

UC BISCEGLIE-S. MASSAFRA 1-1

RETI: 7′ st Spataro (M), 49′ st Dembele (UC)

UC BISCEGLIE: Lullo, La Notte, Miano, Bufi, Dicorato, Pelosi (14′ st Saani), Ngom, Andriano (14′ st Paolillo), Farinola (38′ st Dembelè), Suriano (32′ st Ziani), Amoroso. All. Monopoli.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Marzio, Carlucci, Nobile, Fabiano, Amatulli, Perrino, Spataro (38′ st Sergio), Napolitano (38′ st Girardi), Quazzico (28′ st Galetta), Serafino. All. Malacari.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

BITONTO-BISCEGLIE 2-1

RETI: 19′ pt Konè (BIS), 19′ st Cantalice (BIT), 26′ st Senè (BIT)

BITONTO: Vicino, Lacassia (1′ st Tedone), Aprile, Cantalice, Lavoratti (41′ st gagliardi), Trofo, Cannito, Petitti (42′ st Ungredda), Marchitelli (1′ st Latrofa), Bozzi (49′ st Napoli), Senè. All. Modesto.

BISCEGLIE: Lacerenza, Difulvio, Stefanini, Visani, Colella (42′ st Ferracci), Pulpito (42′ st Muciaccia), Martinez (28′ st Palazzo), Carullo, Gomes (20′ st Pedrini), Konè, Latorre. All. Loseto.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

—

MOLFETTA-ARBORIS BELLI 3-0

RETI: 11′ pt e 37′ pt Caballero, 30′ st aut. Cerfeda

MOLFETTA: Lutzardo, Romanelli (34′ pt Esposito), De Palma (38′ st Lafronza), Adrian, Ruggiero (3′ st Anaclerio), La Pietra, De Marco, Caballero, Vino, Camara, Moccia. All. Nocerino.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Biundo (14′ st Labarile), Laguardia, Mezzapesa (38′ st Ganoshi), De Carolis, Cerfeda, Torrisi (22′ st Selicati), Convertino (14′ st Calderon), Fernandez, Basile, Pisano (31′ st Taldone). All. Solidoro.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

N. SPINAZZOLA-POLIMNIA 1-2

RETI: 14′ pt Santos Falciano (P), 17′ pt Bux (S), 18′ st Loseto (P)

N. SPINAZZOLA: Liso, Cappellari, Dinielli (43′ st Zingaro), Bocchino, De GIosa, Colonna (37′ st Ruibal), Bonanno, Diomande, Caruso (37′ st Zaldua), Mbaye (24′ st Leonetti), Bux. All. Zinfollino.

POLIMNIA: Rizopoulos, Prekducaj, Rapio, Zaccaria, Gernone, Zizzi, Avantaggiati, Urbano, Santos Falciano, Ramos (32′ st Manzari), Lanzone (16′ st Loseto). All. Anaclerio.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

ATl. ACQUAVIVA-FOGGIA INCEDIT 0-0

ATL. ACQUAVIVA (f.i.): Sanarocco, Di Cillo, Asselti, Cannone, Difino, Taal, Guglie,mi, Gernone, Emane, Marasciulo, Novelli. All. Leonino.

FOGGIA INCEDIT (f.i.): Tigre, Rubino, Morisco, Stele, Rodriguez, Cicerelli, De Palma, Cormio, D’Ascoli, Colella, Siclari. All. La Salandra.

ARBITRO: Lombardi di Brindisi.