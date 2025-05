PROMOZIONE/B – Ultimi verdetti: Otranto, Matino e Maglie ai playoff, retrocesso il Tricase. I tabellini

Cala il sipario sul girone B di Promozione che ieri ha emesso i verdetti mancanti. Già da domenica scorsa, Taurisano promosso in Eccellenza. Nell’ultima della stagione, davanti ai propri tifosi, i granata hanno calato il tris al Crispiano, relegato ai playout contro il Locorotondo. Ai playoff l’Otranto, direttamente in finale, in attesa della disputa della semifinale tra Matino e Maglie, le due squadre più in forma di quest’ultimo scorcio di stagione. Il Maglie soprattutto, che, con l’arrivo di Alberto Giuliatto, non ha più perso una partita, chiudendo con undici risultati utili consecutivi e con otto vittorie in fila nelle ultime otto partite. Il Leverano perde nettamente lo scontro diretto di Matino e chiude qui la propria stagione con un un onorevole quinto posto che, per la regola dei sette punti (sono nove di distacco dalla seconda, l’Otranto), non potrà giocare la semifinale playoff. In coda, arriva il nome della terza squadra retrocessa direttamente, oltre a Veglie e Grottaglie: è il Tricase di Antonio Toma, surclassato sul campo della Rinascita Refugees che strappa la salvezza diretta, diventata molto difficile dopo i 18 punti di penalizzazione per i casi Daf e Mbappè. Salvo il Mesagne. La quarta squadra a fare compagnia alle tre già retrocesse uscirà dal playout di domenica prossima tra Locorotondo e Crispiano. Sempre domenica prossima, semifinale unica playoff tra Matino e Maglie.

La regola resta la stessa: in caso di parità al 90′, tempi supplementari; in caso di ulteriore parità, avrà la meglio la squadra con la miglior classifica nella stagione regolare. Nel caso del Matino e del Maglie, pur essendo arrivate a pari punti, prevale il Matino avendo vinto (2-1) e pareggiato (1-1) negli scontri diretti coi giallorossi.

I tabellini della 34esima e ultima giornata:

V. MATINO-LEVERANO 3-0

RETI: 8′ pt Elia, 34′ pt Carrino, 38′ st Nestola

V. MATINO: Russo, Sperti, Monteleone, De Vito, Maruccia, Perrone, Elia, Villabi (26′ st Quartulli), Carrino, Pirretti, Giannuzzi. All. Cimarelli.

LEVERANO: Bruno, Manca, De Carlo, Ancora, Gubello, Pasculli, Sanyang, Spedicato (20′ st Ruben), Pinto, Laena, De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

TAURISANO-RS CRISPIANO 3-0

RETI: 34′ pt Mingiano, 15′ st Bruè, 37′ st Delgado

TAURISANO: Rollo (26′ st Negro F.), Quaranta, Angelini, Sansò, Mele (26′ st De Icco), Pasca, Castrì (6′ st Cavalieri), Maiolo, Mingiano (24′ st Delgado), Negro G., Bruè (19′ st Leggio). All. Manco.

RS CRISPIANO: Annicchiarico (24′ st Liuzzi), Cissè, aloia (24′ st Caputo), Bello (19′ st Peluso), Magli, Dima (19′ st Novellino), Caminiti, Maggi, Papa, Marini (5′ st Nasole), D’Angelo. All. Peluso.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

OTRANTO-SAVA 6-1

RETI: 20′ pt Dollorenzo (O), 33′ pt Conte (O), 37′ pt Scarci (S), 3′ st Piccinno (O9, 5′ st Vigliotti (O), 17′ st Tourè (O), 41′ st Piccinni (O)

OTRANTO: Caroppop (24′ st Melito), Beron, Vigliotti (24′ st Piccinni), Negro, Liquori, Conte (38′ st Angelini), Sall, Dollorenzo (18′ st Marzo), Tourè (24′ st Taveri), Pietrangelo, Piccinno. All. Mazzeo.

SAVA: Auro, Sampietro (6′ st Di Maggio), Margarito, Motti (42′ st Petronelli), Danese, Gallù, Lomartire, Quaranta (6′ st Tatullo), De Pascalis (11′ st Massaro), Malagnino, Scarci. All. Colluto.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

VEGLIE-TOMA MAGLIE 0-3

RETI: 34′ pt Romano, 2′ st rig. Diaz, 23′ st Dorini

VEGLIE: Mele (35′ st Perrone), Ligori (38′ st Panzanaro), De Vanna, Musardo, Stefanizzi (23′ st De Palma), Del Monte, Fatty (39′ st Petranca), Marsico (30′ st Rizzello), Corallo, Ribezzi, Ciucci. All. Maci.

TOMA MAGLIE: Carretta (28′ st Delorenzis), Tecci, Gningue, Galvez, Amato, Diaz (31′ st Piscopo), Tabares, Dorini, Romano (25′ st Castellaneta), Mossolini (27′ st Coluccia), Duarte (31′ st Mancarella). All. Giuliatto.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

MESAGNE-COPERTINO 2-0

RETI: 10′ pt Cidera, 30′ pt Vantaggiato

MESAGNE: Sestino, Lovisi, Mboupe, Orfano, Lippo, Cidera, Manta An., Politi, Vantaggiato, Assindi, Manta Ale. All. Di Serio.

COPERTINO: Margiotta, Brindisino, Della Bona (15′ st Bruno), franco, Gallucci, Stella, Pinto, Nestola, Almeyra, Lillo, Fontanella. All. Caragiuli.

ARBITRO; D’Erario di Bari.

—

RINASCITA REFUGEES-ATL. TRICASE 4-0

RETI: 31′ pt Ndiaye, 46′ pt e 15′ st Ndoye, 2′ st Diop Ma.

RINASCITA R.: Diop, Gueye M., Diop Ma., Ndiaye, Agbere (16′ st Ntoya), Gueye B. (39′ st Capoccia), Ouedraogo (34′ st Lupo), Duku, Ndom (34′ st Diop Mor), Thiam (28′ st Leo), Ndoye. All. Olivieri.

ATL. TRICASE: De Donno, Antonacci, Zocco, Esposito, Palumbo, Caputo, Turco, Giannelli (9′ st De Giorgi), Giannuzzi (30′ st Cantellanos), Buttera, Vatavu (46′ st Maglie). All. Toma.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

GROTTAGLIE-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-8

RETI: Saponaro (G), 2 Camassa (T), 2 Pellè (T), Murrone M. (T), Felline (T), Corvino (T), Longo (T)

GROTTAGLIE: Sy, Gagliardi, Convertini, De Vincentis, Vaccaro, Campana, Saponaro, Palumbo, Malumbu, Moretti, Carrieri. All. Friuli.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Franco (Candeliere), Giannone, Mingiano (Verri), De Nigris, Corvino, Pellè (Santoro), Murrone M., Rutigliano, Pasca, Cisternino (Felline), Camassa (Longo). All. Greco.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

TREPUZZI-R. PUTIGNANO 1-0

RETI: Porpora

TREPUZZI: Centonze G., Renna, Centonze F., Tundo, Zecca, Riezzo, Coppola, Garzia, Cavaliere, Falco, Alemanni. All. De Nitto.

R. PUTIGNANO: Angelini, Tinaglia, Conte, Casulli, Daugenti, Muolo, Amendolagine, Nitti, Di Cosola, Intini, Pascale. All. Palazzo.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

—

V. LOCOROTONDO-CAROVIGNO 1-1

RETI: 20′ st Perrone M. (C), 41′ st Lacirignola (L)

V. LOCOROTONDO: Leuci, Palmisano, Lacirignola, Convertini, Neglia, Recchia, Savoia, Pentassuglia, Romanazzo, Natale, Salvi. All. Calabretto.

CAROVIGNO: Santoro, Lanzilotti G., Leo, Kaba, Albano, Perrone A., Perrone M., Odone, Turco F., Diwouta, Bagnulo. All. Franco.

ARBITRO: Consales di Foggia.