LECCE – Sul percorso salvezza pezzi di storia giallorossa: D’Aversa, Baroni, Di Francesco

Tra il Lecce e la permanenza in Serie A ci sono tre volti noti. Il primo, quello di Marco Baroni, che è già, di diritto, nella storia del Lecce, sia da calciatore, sia da allenatore (promozione in A e salvezza in due anni tra il 2021 e il 2023). Come noto, l’ultima partita del Lecce è in programma domenica prossima (a breve l’ufficialità della Lega) a Roma contro la Lazio allenata proprio da Baroni, in lotta per un posto in Europa.

L’altro, quello di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, attualmente a pari punti col Lecce ma con l’ultima partita da giocare in casa contro il non salvo Verona. Il percorso di D’Aversa a Lecce durò 28 partite nel campionato 2023-24, interrotto proprio in un Lecce-Verona (allenato da Baroni) con la famosa testata al calciatore scaligero Henry. Il Lecce poi si salvò nelle ultime dieci giornate sotto la guida di Luca Gotti.

Il terzo, quello è un po’ più defilato, è di Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce in A per 13 giornate nel 2011-12 in quella che fu l’annata orribile dei salentini, poi retrocessi in Lega Pro per illecito. Di Francesco allena il Venezia, distante due punti dalla coppia Empoli-Lecce, dovrà affrontare la Juventus al “Penzo”, coi bianconeri che dovranno difendere coi denti il quarto posto utile per la Champions dall’assalto della Roma e della Lazio.

Tanti intrecci, tante trame che si accavallano. Un finale che sembra quello di un romanzo thriller in cui il Lecce di Giampaolo dovrà affrontare pezzi di quella che è stata la propria storia più recente.