SERIE A – Ufficiali gli orari dell’ultima, Lazio-Lecce domenica sera. Il Giudice sportivo

L’ultima giornata di Serie A si giocherà in quattro slot. Si partirà con la lotta Scudetto venerdì alle 20.45 con Napoli-Cagliari e Como-Inter: i partenopei partono da un punto di vantaggio in classifica.

Sabato altre due gare, quelle ininfluenti: Bologna-Genoa (18) e Milan-Monza (20.45).

Domenica alle 20.45 il clou tra lotta per l’Europa e per la salvezza: Venezia-Juventus, Torino-Roma, Lazio-Lecce, Udinese-Fiorentina, Empoli-Verona e Atalanta-Parma.

Le sanzioni del Giudice sportivo: due giornate a Juan Miranda (Bologna), Santiago Gimenez (Milan); una giornata per Edoardo Goldaniga (Como), Jay Idzes (Venezia), Thomas Kristensen e Sandi Lovric (Udinese), Tete Morente (Lecce). Allenatori: una giornata (e ammenda di cinquemila euro e ammonizione) per Antonio Conte (Napoli), Marco Baroni (Lazio), Simone Inzaghi (Inter) e Sergio Conceicao (Milan); una giornata per Cristian Chivu (Parma), Sergio Marcon (Udinese).

Ammende: 7.000 euro al Lecce (lancio di numerosi petardi e fumogeni nel recinto di gioco); 4.000 euro al Genoa e al Verona; tremila euro alla Roma; 1.500 euro al Parma; mille euro all’Inter.