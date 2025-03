PROMOZIONE/B – Calciatori schierati sotto falso nome: condannata la Rinascita Refugees

La Società A.s.d. Rinascita Refugees prende atto delle decisioni della Procura Federale eche hanno determinato questa spiacevole situazione. Riteniamo che questa condottaa cui lae i suoisi richiamano fermamente da sempre, tanto è vero che la stessa Società dopo essere venuta a conoscenza dei fatti ha ufficialmenteaglicompetenti leriscontrate chiedendo da subito di fare chiarezza, consapevoli dellee dellea cui si andava incontro. Oggi a conclusione del procedimento disciplinare a cui ci siamo sottoposti in modocon la Procura Federale che ha ricostruito l’intera vicenda e accertato le responsabilità ci sentiamo in dovere di chiedereallae tutte lenostre avversarie. Vogliamo ribadire l’all’oscuro dei fatti accaduti ma non per questo ci sottraiamo alle responsabilità oggettive che ci competono. Ribadiamo la ferma volontà dicon ancora più motivazione ilsociale. La Società ha messo in atto forme diaffinchè episodi del genere non si ripetano più. Comunichiamo che la società hae che la squadra è stata affidatain