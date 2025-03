VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Seconda Divisione: risultati 23.03.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 9 – 22 mar.): Valsabbina-Melendugno 3-1.

CLASSIFICA: San Giovanni Marignano 70 – Macerata 65 – Messina 57 – Busto Arsizio 54 – Itas Trentino 48 – Brescia 46 – Altafratte PD 41 – Melendugno 37 – Cremona 35 – Costa Volpino 33.

PROSSIMO TURNO (26 mar.): S. Giovanni Marignano-Melendugno.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (playoff, gara 2): Aurispa-Reggio Calabria 2-3.

Aurispa eliminato.

(US Aurispa Volley – Davide Ruberto) – A una settimana dalla gara d’andata del primo turno playoff, Aurispa Links per la Vita e Domotek Reggio Calabria tornano a sfidarsi, stavolta al Palazzetto dello Sport di Tricase, per la decisiva sfida di ritorno. Il sestetto di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: gli schiacciatori Ferrini e Mazzone, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. L’inizio gara è equilibrato e le due squadre rispondono colpo su colpo (5-5). Nessuna delle due riesce ad imporre il proprio ritmo e, agli attacchi vincenti di Penna e Ferrini, rispondono puntualmente gli schiacciatori della Domotek (10-10). Break degli ospiti che alzano il muro e contro break dei salentini con Ferrini e la freeball di Mazzone, ma un paio di attacchi vincenti mantengono Reggio Calabria sul +2 (13-15). L’errore in battuta di Penna e il muro di Lazzaretto convincono coach Ambrosio a chiamare timeout (14-17). Laganà al servizio è inarrestabile e spinge la Domotek sul +6 (14-20). Coach Ambrosio cambia la diagonale e inserisce D’Alba e Cimmino, con quest’ultimo che trova il mani out subito dopo l’attacco di Mazzone, portando coach Polimeni al timoeut (16-20). D’Alba trova Cimmino per un altro mani out e poi Mazzone per la pipe, ma lo schiacciatore salentino è costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio e viene sostituito da Iannaccone. Aurispa Links per la Vita tenta la rimonta ma gli attacchi di Murabito e Laganà decidono il set (19-24). Il secondo set lo apre Reggio Calabria, ma Aurispa Links per la Vita rimonta subito: Fabroni attacca di seconda, Deserio e Penna alzano il muro e Penna sfoggia una diagonale delle sue, mandando al timeout coach Polimeni (6-3). Fabroni e Deserio confezionano un bel primo tempo, poi l’esperto palleggiatore imbecca bene Iannaccone che attacca in diagonale (10-5). Cappio riceve alla perfezione e la coppia Fabroni-Iannaccone si ripete, con quest’ultimo che trova anche l’ace, prima del pallonetto di Penna e del primo tempo di Deserio, ripristinando i 5 punti di vantaggio per i salentini (15-10). Deserio si esibisce in un altro primo tempo, Maletto fa lo stesso subito dopo ma Reggio Calabria prende coraggio e, dopo un break, spinge coach Ambrosio a chiamare timeout (18-14). Il lungolinea di Penna rimette le cose a posto e Aurispa Links per la Vita torna a giocare una splendida pallavolo. Il muro di Maletto e la freeball di Ferrini rilanciano definitivamente i salentini, che chiudono il set grazie al muro del neoentrato Colaci e a quello altrettanto perentorio di Maletto (25-14). Reggio Calabria inizia forte e va subito sullo 0-3 ma Aurispa Links per la Vita non perde la testa e rimonta, come accaduto nel primo set, grazie agli attacchi di Deserio, Iannaccone e Penna (5-5). Fabroni sceglie per due volte di servire Ferrini che per due volte trova il mani out, ma Reggio Calabria torna a martellare con Lazzaretto e ribalta il punteggio, mandando coach Ambrosio al timeout (7-9). Riprende il gioco e arrivano due diagonali di Penna, i reggini però rispondono colpo su colpo col solito Laganà e la pipe di Ferrini non basta per la rimonta (11-15). I salentini commettono qualche errore di troppo in attacco, mentre gli ospiti non sbagliano nulla e coach Ambrosio riprova la mossa del cambio della diagonale, con D’Alba e Cimmino al posto di Fabroni e Penna (12-17). Il timeout di coach Ambrosio non sembra sortire effetti e la Domotek incrementa il vantaggio (14-21). Nella girandola dei cambi, si segnalano anche gli ingressi di Coppa e Bleve. I punti di Colaci e Iannaccone rendono meno ampio lo svantaggio e, dopo un muro di Maletto, sull’ottimo turno di battuta di Coppa, coach Polimeni deve chiamare timeout (19-23). Al rientro in campo, però, Reggio Calabria chiude subito la pratica (19-25). Quarto set: il mani out di Ferrini, la diagonale di Penna e il monster block di Maletto mantengono i salentini sul +1 (5-4). Il tocco sotto rete di Iannaccone e il muro di Penna convincono coach Polimeni al timeout (8-5). L’ottimo Iannaccone trova un altro mani out, ma agli ospiti riesce la rimonta, grazie anche a qualche errore di troppo dei salentini (10-10). Arrivano l’ace di Penna all’incrocio delle righe e il primo tempo di Maletto, ma è il mani out di Iannaccone a spingere coach Polimeni al timoeut (15-11). Iannaccone è ancora decisivo con un attacco vincente e un monster block, prima del lungolinea di Penna che fa esplodere il palazzetto (18-13). Aurispa Links per la Vita torna a giocare ad altissimi livelli ed è sempre Iannaccone a chiudere gli scambi, complici anche due grandi salvataggi di Cappio e Ferrini (21-16). Reazione di Reggio Calabria che alza il muro, recupera due punti e spinge coach Ambrosio al timeout (21-18). Penna riesce a mettere il pallone a terra con un tocco che beffa il muro avversario, ma il mani out di Lazzaretto riporta i suoi sul -1, quindi arriva il secondo timeout di coach Ambrosio (23-22). Altro attacco vincente di Penna e altra rimonta di Reggio Calabria: le due squadre se la giocano ai vantaggi e il set lo vince Aurispa Links per la Vita, dopo una chiamata al videocheck che ravvisa un fallo di piede sotto rete di un atleta reggino (27-25). Al tiebreak Reggio Calabria si porta avanti e i punti di Penna in lungolinea e Iannaccone con un mani out non arrestano la spinta degli avversari, costringendo coach Ambrosio al timoeut (3-6). Cappio è straordinario nella ricezione e Penna trova la diagonale giusta, ma la Domotek non rallenta e va al cambio campo con quattro punti di vantaggio (4-8). L’ennesima tentata rimonta di Aurispa Links per la Vita convince coach Polimeni alla chiamata di timeout (8-12). Le speranze, però, si spengono poco dopo e Reggio Calabria vince il tiebreak (9-15). Aurispa Links per la Vita chiude la stagione con onore, fermandosi al primo turno dei playoff ma abbracciata da un pubblico straordinario, guidato dai cori dei Leones, che rappresenta l’aspetto più bello della serata e probabilmente dell’intera stagione.

Aurispa Links per la Vita – Domotek Reggio Calabria 2-3 (19-24; 25-14; 19-25; 27-25; 9-15).

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 2, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 8, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci 1, Gaetano Penna 20, Alessandro Coppa, Dario Iannaccone 18, Michele Deserio 9, Gabriele Maletto 13, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio, vice all. Luca Bramato

Domotek Reggio Calabria: Laganà 27, Lazzaretto 20, Soncini 2, Picardo 2, Lopetrone (L1), Giuliani, De Santis, Galipò, Lamp, Pugliatti 1, Murabito 4, Zappoli Guarienti 8. All. Antonio Polimeni, vice all. Vandir Sergio Dal Pozzo.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 20): Lecce Volley-San Marzano 2-3, AC Bari-Marigliano 1-3, Faam Matese-Casoria 3-2, Cus Bari-Romeo Volley NA 3-2, I. Molfetta-Pag Taviano 3-0, Leverano-Grottaglie 2-3, SanVitoMesagne-Galatone 0-3.

CLASSIFICA: Galatone 55 – Grottaglie 49 – Pag Taviano 41 – Leverano 40 – Molfetta 37 – Marigliano 34 – San Marzano 31 – SanVitoMesagne 30 – Faam Matese 27 – Cus Bari 26 – Lecce Volley, Casoria 15 – Romeo Volley 12 – AC Bari 8.

PROSSIMO TURNO (29-30 mar.): AC Bari-San Marzano, Casoria-Marigliano, Romeo Volley-Faam Matese, GV Galatone-Cus Bari, I. Molfetta-BCC Leverano, Pag Taviano-SanVitoMesagne, Grottaglie-Lecce Volley.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 20): Crispino NA-Arabona 2-3, Pescara-Leonessa 0-3, Salerno-Monopoli 3-2, Cus L’Aquila-Villaricca 3-1, CDM Cutrofiano-Castellaneta 0-3, Cerignola-Faam Matese 3-0, SS Nardò-Isernia 3-0.

CLASSIFICA: Leonessa 57 – Cerignola 48 – Castellaneta 47 – Faam Matese 44 – Arabona 41 – SS Nardò 32 – Isernia 27 – Salerno, Monopoli 26 – Crispino NA 24 – Pescara 19 – CDM Cutrofiano 13 – Cus L’Aquila 9 – Villaricca 7.

PROSSIMO TURNO (30 mar.): Leonessa-Arabona, Monopoli-Pescara, Villaricca-Salerno, Isernia-l’Aquila, CDM Cutrofiano-Cerignola, Castellaneta-SS Nardò, Faam Matese-Crispino NA.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 20): Talsano-Trepuzzi 0-3, Aurora BR-LC Monteroni 1-3, Gioiella-Flyarmida 3-0, FA Oria-NV Gioia 3-1, NV Maglie-Melendugno Calimera 3-0, San Cassiano-Crispiano 2-3, CDM Cutrofiano-CDM Astra Volley 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni 55 – Aurora BR 49 – Gioiella 47 – Trepuzzi 45 – FA Oria, Crispiano 40 – Flyarmida 30 – NV Gioia 29 – San Cassiano 27 – NV Maglie 22 – CDM Astra Volley 17 – CDM Cutrofiano 14 – Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (29-30 mar.): LC Monteroni-Trepuzzi, Flyarmida-Aurora BR, NV Gioia-Gioiella, CDM Astra Volley.-FA Oria, NV Maglie-San Cassiano, Melendugno Calimera-CDM Cutrofiano, Crispiano-Talsano.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 18): Fasano-MB Ruffano 3-0, Materdomini-Frascolla TA 3-0, OF Squinzano-V. Tricase 3-0, Showy Boys-LS Casarano 3-2, AF Turi-D&F Caffè 3-0.

CLASSIFICA: LS Casarano 47 – D&F Caffè 36 – AF Turi 34 – OF Squinzano 31 – Showy Boys 28 – V. Tricase 26 – LC Mottola 23 – Fasano 19 – Materdomini 15 – Frascolla TA 7 – MB Ruffano 4.

PROSSIMO TURNO (29-30 mar.): Frascolla TA-Fasano, V. Tricase-Showy Boys, D&F Caffè-Materdomini, LC Mottola-AF Turi, MB Ruffano-OF Squinzano.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 18): AR Spongano-MB Ruffano 0-3, Surbo-Cogequ Monteroni 3-1, Copertino-F. Tricase 3-0, Sport & Friends-RV Ugento 3-2, MSP Galatina-Lecce Volley 3-0, SV San Pietro-O. Parabita 2-3.

CLASSIFICA: MB Ruffano 447 – Surbo 44 – MSP Galatina 43 – Copertino 37 – RV Ugento 31 – Cogequ Monteroni 28 – O. Parabita, AR Spongano 24 – Sport & Friends 20 – San Pietro 15 – F. Tricase 6 – Lecce P. 5.

PROSSIMO TURNO (29-30 mar.): Cogequ Monteroni-AR Spongano, Copertino-Sport & Friends, Lecce P.-Surbo, RV Ugento-San Pietro, O. Parabita-MSP Galatina, MB Ruffano-F. Tricase.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 20): Apulia Monopoli-VC Grottaglie 3-1, Materdomini-Tiger Squinzano 3-1, VR Nardò-P. Massafra 3-2, Parabita-San Pancrazio 3-2, SBV Galatina-GS Atletico 3-0.

CLASSIFICA: Parabita 46 – San Pancrazio 44 – Alberobello 38 – VR Nardò 32 – SBV Galatina 29 – Tiger Squinzano 25 – Materdomini 23 – Grottaglie 15 – Vibrotek 14 – Massafra, Monopoli 13 – GS Atletico 11.

PROSSIMO TURNO (29-30 mar.): T. Squinzano-Monopoli. Vibrotek-Parabita, GS Atletico-Materdomini, San Pancrazio-VR Nardò, Massafra-SBV Galatina.

(US SBV Galatina, Piero de Lorentis) – Regolata la compa gine del Sammichele, sia pure con qualche patema d’animo nel secondo set, ed aver assestato la classifica rendendola più gratificante, non induce gli addetti ai lavori in casa Salento Best Volley a respirare ventate di ottimismo in ottica play off.

E sì perché, salvo riuscire a mettere in cassa quattro vittorie nelle ultime cinque giornate (turno di riposo compreso),gli obiettivi stagionali sembrano bruciati a favore della diretta concorrente, la Tiger Squinzano, che ha a disposizione ben sei gare fino al termine della regolare sessione. E senza contare che lo scontro clou con la capolista Parabita candidata alla promozione in serie C, sarà un’autentica battaglia sportiva aperta ad ogni pronostico.

L’aver messo dunque in fila quattro vittorie piene nelle ultime quattro gare, incassando 12 punti, non è un indicatore che possa soddisfare il gruppo di mister Giannotta che continua ad offrire prestazioni altalenanti, soprattutto d’instabilità caratteriale e di perdita dei livelli di attenzione.

Questa squadra ha una marcata caratteristica: quella di adeguarsi alla caratura degli avversari, esprimendosi a buoni livelli anche se non sempre vincenti con i sestetti più titolati (Parabita, San Pancrazio, Alberobello),ed assumere analogo atteggiamento con le squadre più abbordabili, se non tecnicamente inferiori, rischiando come è accaduto di subire sonore sconfitte(Monopoli e Pulsano docet).

Un approccio alla gara superficiale e supponente, come quello espresso nel secondo set contro la compagine barese del Sammichele, subendo un break da sprofondo di -11 punti sequenziali, ha invalidato un fondamentale peculiare della squadra che è la fase ricezione/punto. Di conseguenza è venuto a soffrire tutto il costrutto sostanziale di un’azione: distribuzione, conclusioni, efficacia tattica e naturalmente il cambio palla.

Paradossalmente la gara giocata in casa del San Pancrazio, non è stata caratterizzata da atteggiamenti simili, perché gli stimoli nel competere ed eventualmente ad imporsi hanno attivato acume tattico, buon livello di reattività e spirito di squadra che ha messo in difficoltà la capoclassifica, sia pur alla fine risultata vittoriosa.

Certo conta anche il valore dell’avversario, il proprio spessore tecnico, un’adeguata preparazione fisica, la collaudata sintonia tra reparti ma, soprattutto la volontà di essere squadra e mirare a far bene.

Poi alla fine ci sarà un rendiconto che ci si augura in linea con gli obiettivi stagionali. Ed è quello a cui staff tecnico e giocatori dovranno tendere per dare una sterzata direzionale al loro impegno, che è anche sacrificio oltre che passione che non meritano di essere dimenticati in un angolo.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 17): Melendugno Calimera-Bee Lecce 0-3, CDM Cutrofiano-Monteroni U18 3-0, Trepuzzi-Otranto 3-1, Wesport-GV Piero Corvino 2-3.

CLASSIFICA: Bee Lecce 48 – CDM Cutrofiano 33 – Trepuzzi 27 – GV Piero Corvino 26 – Otranto 25 – Wesport 19 – Monteroni U18 13 – NV Maglie 7 – Melendugno Calimera 3.

PROSSIMO TURNO (30 mar.): Trepuzzi-Wesport, Monteroni U18-Melendugno Calimera, Otranto-CDM Cutrofiano, NV Maglie-GV Piero Corvino.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): Gallipoli-Aradeo 0-3, Supersano-San Cassiano 1-3, Flyarmida-LC Monteroni 0-3, Alessano-Alliste 3-0.

CLASSIFICA: Alessano 43 – Aradeo 36 – Alliste 31 – Gallipoli 29 – LC Monteroni 20 – CDM Astra Volley 17 – San Cassiano 11 – Flyarmida 8 – Supersano 6.

PROSSIMO TURNO (30 mar.): Flyarmida-Alessano, San Cassiano-Gallipoli, LC Monteroni-Supersano, Alliste-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 17): Alliste-Nociglia (25/03), LNV Maglie-Veglie 0-3, Lequile-GV Galatone 3-1, Falchi Ugento-V. Tricase 0-3, Vis Squinzano-GV Piero Corvino 3-1.

CLASSIFICA: Veglie 35 – Alliste, GV PIero Corvino 34 – Nocciglia 32 – Vis Squinzano 30 – Matino 29 – Tricase 15 – Lequile 9 – Maglie 8 – Galatone 5.

PROSSIMO TURNO (29-30 mar.): Veglie-Matino, GV Galatone-Vis Squinzano, V. Tricase-Lequile, Falchi Ugento-Alliste, GV Piero Corvino-NV Maglie.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 6): Vis Squinzano-San Pancrazio (02/04), Petito Fabbricati-Wesport 3-0, Tiger Squinzano-Aurora Casale 0-3.

CLASSIFICA: San Pancrazio 15 – Aurora Casale, Vis Squinzano 9 – Valecaracuta, Petito Fabbricati 6 – Tiger Squinzano 3 – Wesport 0.

PROSSIMO TURNO (30 mar.): San Pancrazio-Petito Fabbricati, Vis Squinzano-Tiger Squinzano, Wesport-Valecaracuta Lecce.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): Bee Lecce-Uggiano 0-3, Alezio-V. Taviano (01/04), Draghi Matino-SP in Lama 3-0.

CLASSIFICA: Draghi Matino 15 – V. Taviano 12 – S. Pietro in Lama 9 – CDM Astra Volley, Uggiano 6 – Alezio 2 – Bee Lecce 1.

PROSSIMO TURNO (29-30 mar.): Uggiano-Alezio, V. Taviano-Draghi Matino, S. Pietro in Lama-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m

—

CLASSIFICA: SBV Galatina 14 – GS Marittima 10 – Vis Squinzano 8 – MB Ruffano 7 – AF Nardò 6 – Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (29-31 mar.): Vis Squinzano-GS Marittima, SBV Galatina-MB Ruffano, Bee Lecce-AS Nardò.