PROMOZIONE/B – Testa-coda Salento Football-Racale, l’Ostuni sfida il Maglie. Matino contro il Brilla Campi: programma e arbitri della 19ª

Dopo il ciclone Uggiano che ha modificato la classifica, riparte domani il torneo di Promozione girone B con la diciannovesima giornata che vedrà il Racale capolista ospite sul campo della Salento Football per un testa-coda in cui la squadra di Leverano non avrà nulla da perdere. Il Matino (che nelle ultime ore ha tesserato il giovane attaccante Pavone) se la vedrà col Brilla Campi, mentre l’Ostuni calcherà il terreno di Matino, casa provvisoria della Toma Maglie. Turno di riposo per il Sava.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. 12/01 h 14.30

A. Toma Maglie-Ostuni: Giammarco Raimondo di Taranto (Spadavecchia-D’Ambrosio) – a Matino

Aradeo-Veglie: Marco Colazzo di Casarano (Moschettini-Scorrano)

Carovigno-AS Avetrana: Andrea Cianci di Bari (Sindaco-Rupe)

Manduria-Taurisano: Vito Mattia Losapio di Molfetta (Greco-Barile)

Novoli-De Cagna: Antonio A. Laera di Bari (Curci-Insabato)

Salento Football-Atl. Racale: Luca Schifone di Taranto (Minerva-Meleleo)

Virtus Matino-Brilla Campi: Andrea Rutigliano di Lecce (Carella-Maiorano) – a Ugento

(riposa Sava)

–

CLASSIFICA: Racale 35 – V. Matino e Ostuni 34 – Manduria 33 – Sava 30 – Taurisano 27 – Toma Maglie 25 – AS Avetrana 23 – De Cagna e Novoli 16 – brilla Campi 15 – Aradeo 13 – Carovigno 11 – Salento Football e Veglie 7

NOTE: Uggiano escluso dal campionato il 09.01.2020. Maglie sei punti di penalizzazione. Hanno riposato: Maglie e Salento Football.