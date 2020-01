PRIMA CATEGORIA/B-C – Al via il girone di ritorno, programma e arbitri della 16ª giornata

Approfittando dello scivolone del Seclì a Galatina, il Leverano travolge il Copertino e si laurea campione d’inverno del girone C di Prima Categoria. In parità a reti bianche lo scontro diretto per la zona playoff tra Melendugno e Salve. Tutti i tabellini della quindicesima giornata. – LEVERANO-COPERTINO 5-0 RETI: 10 pt Di Santantonio, 16 st…