ECCELLENZA – C’è Deghi-Ugento, derby revival della scorsa stagione di Promozione: programma e arbitri della 19ª

A San Pietro in Lama gli orange di Giuliatto e i giallorossi di Oliva daranno vita ad un derby che, nella scorsa stagione, ha fatto scintille. Missioni complicate per Otranto, contro Corato, e per Gallipoli, ad Altamura