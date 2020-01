SERIE D/H – Taranto-Casarano e Fasano-Nardò, due derby che spiccano nella 19ª giornata: programma e arbitri

Sono tre le variazioni d’orario previste sulla tabella di marcia della diciannovesima giornata del girone H di Serie D, in programma domani pomeriggio. Alle 15, mezzora dopo la gran parte delle partite previste dal calendario, prenderanno il via Gravina-Grumentum, Taranto-Casarano e Audace Cerignola-Fidelis Andria.

Grande attesa per il derby dello Iacovone, vietato alla tifoseria ospite ma in grado di promettere emozioni tra due delle big del girone, in cerca di riscatto per migliorare una classifica in parte deludente.

Derby anche al “Vito Curlo” di Fasano tra la compagine di mister Giuseppe Laterza e il Nardò di mister Antonio Foglia Manzillo, a caccia di punti per lasciarsi alle spalle la zona rossa della classifica. Per il Brindisi c’è l’ostacolo Nocerina.

Il riepilogo della diciannovesima giornata con le relative designazioni arbitrali:

dom. 12/01 h 14.30

Agropoli-Foggia: Alessandro Cutrufo di Catania

Città di Fasano-Nardò: Matteo Canci di Carrara

Francavilla-Sorrento: Valerio Crezzini di Siena

Gelbison-Team Altamura: Davide Giacometti di Gubbio

Gladiator-Bitonto: Gilberto Gregoris di Pescara

Nocerina-Brindisi: Gianluca Catanzaro di Catanzaro

dom. 12/01 h 15

Audace Cerignola-Fidelis Andria: Claudio Campobasso di Formia

Gravina-Grumentum: Francesco Burlando di Genova

Taranto-Casarano: Giuseppe Vingo di Pisa

–

CLASSIFICA: Bitonto 40 – Foggia 38 – Sorrento 36 – Taranto, Fasano e Cerignola 31 – Casarano 29 – Brindisi 25 – Gravina 24 – T. Altamura 21 – Gladiator e Nocerina 20 – Gelbison, F. Andria e Nardò 19 – Grumentum 18 – Francavilla 15 – Agropoli 12.