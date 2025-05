PROMOZIONE/B – Post season: Maglie in finale playoff, Crispiano retrocesso in Prima Categoria

Toma Maglie in finale playoff, per il Matino la stagione sportiva finisce qui. E ancora: Locorotondo salvo, Crispiano retrocesso in Prima Categoria. Questi i verdetti usciti dalle gare della post-season giocate ieri in Promozione girone B.

Il Maglie passa a Matino nei supplementari. Zero a zero dopo i 90 minuti di gioco canonici, risultato che non era sufficiente per stabilire chi, tra le due formazioni, avesse il diritto di qualificarsi per la finale playoff di domenica prossima in casa dell’Otranto. Nei supplementari squadre in dieci per l’espulsione prima di Diaz per il Maglie, poi, dopo qualche minuto, di Maruccia per il Matino. Il primo gol giallorosso arriva al 3′ del secondo tempo, ad opera di Duarte che sfrutta appieno un cross dalla sinistra. In pieno recupero, poi, la rete di Romano a chiudere definitivamente i conti.

—

Nel match di playout, invece, reti bianche, tanto agonismo ma poche emozioni. Ai supplementari lo zero a zero di partenza non si sblocca e, dopo un altra mezzora di gioco, esulta il Locorotondo che prevale sul Crispiano per la miglior classifica nella stagione regolare. I tarantini, dunque, tornano mestamente in Prima Categoria.

I tabellini dei due incontri:

V. MATINO-A. TOMA MAGLIE 0-2 dts (0-0 al 90′)

RETI: 3′ sts Duarte, 17′ sts Romano

V. MATINO: Russo, Sperti, Monteleone, De Vito (44′ st Muci), Maruccia, Perrone, Elia (39′ st Seclì), Villani (10′ st Suppressa), Carrino (44′ st Nestola), Pirretti, Giannuzzi. All. Cimarelli.

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Amato (39′ st Dorini), Galvez, Gningue, Tecci, Romano, Ongania (44′ st Tabares), Diaz, Fernandez, Mossolini (30′ st Coluccia), Duarte. All. Giuliatto.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

NOTE: espulsi Diaz (Mag), Maruccia (Mat), Colapietro (Mag).

—

V. LOCOROTONDO-RS CRISPIANO 0-0 dts

V. LOCOROTONDO: Leuci, Prete, Lacirignola, Convertini (10′ st Santorsola), Negli, Palmisano, Savoia, Pentassuglia, Romanazzo, Natale, Dos Santos. All. Calabretto.

RS CRISPIANO: Annicchiarico, Leggieri, Aloia, Bello, Magli, Paciulli (1′ pts Panasole), Marini (30′ st Cissè), D’Angelo (40′ st Dima), Del Sole, De Bartolomeo, Papa. All. Peluso.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.