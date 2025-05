LECCE – Baschirotto: “Ho il cuore che mi esplode d’emozioni. La salvezza più bella, non mi sembra vero”

Ieri sera, insieme a Gaspar e ai compagni di difesa, è stato un muro nel respingere praticamente tutte le minacce biancocelesti. La conferenza stampa di capita Federico Baschirotto dopo Lazio-Lecce.

“Una gara incredibile, abbiamo sempre sofferto e mai mollato. È stata la partita che rispecchia la nostra annata. C’è stata perseveranza in campo, lo dovevamo a noi stessi e a Graziano che ci credeva più di noi. Sono e siamo entrati nella storia. L’esempio di non mollare mai l’ho dato agli altri che mi hanno seguito. Grazie a staff, società, è stato un anno incredibile, dobbiamo esserne felici. Non ho parole, ho il cuore che mi esplode d’emozioni. È stata la salvezza più bella perché abbiamo scritto la storia. Il nostro è un gruppo di carattere, tutti volevano giocare e dare il loro contributo. Ci incazzavamo contro noi stesso, sintomo di una squadra viva, l’aver perso un compagno-fratello non ci ha mai fatto mollare. Non ho mai pensato al fatto che stavamo per farcela. In tanto ci davano per spacciati, non vincevamo da 13 partite, c’erano mille motivi. Con l’arrivo di Giampaolo tutti noi ci siamo modificati, riuniti, riappacificati per il bene del Lecce. Ci sono stati momenti positivi e negativi che ci hanno cambiato ma non abbiamo mai mollato. Guardando indietro mi viene da dire che non mi sembra vero, vittoria sudata, con sacrificio e abnegazione. Complimenti a tutti ma anche a noi stessi. Personalmente mi sento nel momento migliore della mia carriera, sto benissimo, portare la fascia da capitano e scrivere la storia del Lecce non è da tutti. Ho sputato sangue per questa squadra, non mollando mai. La Nazionale? Un sogno nel cassetto, io lotto per grandi traguardi e spero di raggiungerlo. Avanti e forza Lecce!”.