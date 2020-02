PROMOZIONE/B – L’Atletico Racale non scappa, colpo grosso del Veglie: il punto dopo la 22ª giornata

La copertina della ventiduesima giornata del girone B di Promozione spetta di diritto al Veglie, che sbanca il campo del Manduria e torna a vincere dopo 15 giornate. In totale sono due i successi della squadra di mister Tondi, entrambi in trasferta. Tra andata e ritorno i biancazzurri sono riusciti a strappare quattro punti alla formazione messapica, che rallenta in ottica playoff, ma non compromette in alcun modo il proprio cammino. Anche perché dietro solo il Sava vince.

Perde l’Ostuni, pareggia il Taurisano. Per il Veglie la situazione resta drammatica, ma i quattro punti arrivati nelle ultime due uscite raccontano di una squadra che non vuole arrendersi. La cenerentola del torneo resta ultima anche nel computo delle reti segnate, solo 12 e prima nella speciale classifica delle difese più perforate. Cinquantuno i gol subiti, al pari del Carovigno.

Finisce 0-0 il match clou di giornata tra Taurisano e Racale. La capolista non riesce ad approfittare appieno del turno di riposo del Matino per allungare in classifica, ma porta, comunque, a cinque, la serie dei risultati utili consecutivi, confermando l’incredibile tenuta difensiva, con solo otto le reti incassate. Il Toro resta in scia playoff, ma viene scavalcato al quinto posto dal Sava, che mortifica le ambizioni del Maglie e torna a vincere dopo tre turni di astinenza, nei quali era arrivato solo un punto. Resta quarto l’Ostuni, ma pesa come un macigno il ko del “Totò Cezzi”, che consente al Novoli di rifiatare in ottica salvezza, dopo il vittorioso recupero di giovedì con il Veglie.

Si conferma lo scarso rendimento esterno dell’Ostuni, che lontano dal terreno di gioco amico è riuscito a racimolare solo 13 punti. Dopo due ko consecutivi torna a far punti l’Avetrana, che impatta per 1-1 in casa contro un Brilla Campi in serie positiva da quattro turni. Momento d’oro per la Salento Football, che si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza con l’Aradeo e conquista la terza vittoria negli ultimi quattro turni, quarto risultato utile di fila. L’altro 0-0 di giornata è quello venuto fuori dallo spareggio salvezza tra Carovigno e De Cagna. Un pari che non serve a nessuna delle due.