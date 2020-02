SERIE A – In cinque saltano la prossima partita, multe per tre società: il Giudice sportivo della 23ª

Dopo la 23esima giornata del campionato di Serie A, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Squalifica per una giornata per Bryan Cristante (Roma), Armando Izzo (Torino), Andrea Conti (Milan), Albin Ekdal (Sampdoria), Radja Nainggolan (Cagliari).

Entra in diffida, tra gli altri, Andrea Rispoli (Lecce). Per Arkadiusz Milik (Napoli) ammonizione e ammenda di duemila euro per simulazione.

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata di squalifica per Cristian Stellini (Inter) per aver contestato platealmente una decisione arbitrale.

AMMENDE – 6.000 euro alla Fiorentina (esposizione, da parte di propri tifosi, di uno striscione offensivo verso l’istituzione arbitrale e per cori oltraggiosi all’allenatore avversario); 3.500 euro per la Roma (lancio di due bengala sul terreno di gioco da parte di propri tifosi); 3.000 al Verona (lancio di un petardo in campo).