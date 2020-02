PRIMA CATEGORIA/C – Melendugno e Leverano a braccetto, blitz del Capo di Leuca. E la Virtus Lecce torna a vincere… Il punto dopo la 20ª

Il Melendugno e il Leverano continuano a comandare senza ostacoli il campionato di Prima Categoria, girone C. La Goleador, in vantaggio di un punto ma con una partita in più, ha strapazzato lo Zollino; la squadra di Schito ha regolato il Monteroni grazie a una doppietta di Caraccio, che sale a 17 reti in stagione.

L’unica squadra in grado di tenere testa alle due battistrada è il Salve, pokerissimo per gli uomini di Rollo contro il Soleto. Il Seclì pareggia a Copertino per il rotto della cuffia e scivola al quarto posto. In questo momento della stagione il quinto posto, occupato dal Tricase, che ha osservato un turno di riposo, non consentirebbe l’accesso ai playoff per la regola dei sette punti di distanza dal secondo posto.

Il Galatina vince contro il Cedas Brindisi e continua a sperare di arrivare tra le prime posizioni della graduatoria, bel colpo del Capo di Leuca che travolge in trasferta l’Atletico Veglie Mesagne e consolida il settimo posto in classifica. La Virtus Lecce sconfigge il Latiano, ultimo della classe e dopo nove sconfitte consecutive torna alla vittoria.

Nella prossima giornata trasferte brindisine per le due squadre leader del campionato: gli uomini di Margiotta renderanno visita alla Cedas Brindisi; per la squadra del patron Maurizio Zecca, partita abbastanza semplice, sulla carta, contro il Latiano. Il Salve sarà di scena a Zollino, per Seclì e Tricase due partite casalinghe ricche di insidie contro Soleto e Virtus Lecce, due squadre in lotta per non retrocedere. Il Galatina e il Capo di Leuca ospiteranno rispettivamente Atletico Veglie Mesagne e Copertino, due compagini non al meglio ma pronte a dare battaglia per la salvezza diretta.