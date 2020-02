LECCE – I giallorossi spingono Lapadula verso la Nazionale. C’è il Perù nel futuro della punta?

Presto la rosa del Lecce potrebbe vantare un nazionale in più. Secondo quanto riportato dalle principali testate peruviane, infatti, il Perù sarebbe sul punto di apportare una nuova offensiva per sfruttare le origini per metà andine di Gianluca Lapadula (leggi QUI la sua intervista odierna) per vestirlo di biancorosso.

Non sono dunque passate inosservate in Sudamerica le ottime recenti prestazioni del 9 di Liverani, protagonista di un campionato certamente positivo se si considerano le assenze per squalifiche e infortuni a cui ha dovuto far fronte. In particolare la doppietta, condita da prestazione mostre, a Napoli ha fatto il giro non solo d’Europa, ma del mondo.

Dal punto di vista burocratico le possibilità ci sono tutte, visto che Lapadula è stato sì convocato con l’Italia, scendendo però in campo solo per un’amichevole sperimentale con San Marino. A confermarlo è lo stesso entourage del calciatore, per cui stavolta l’attaccante potrebbe rispondere sì ad una sempre più probabile chiamata.