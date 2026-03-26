PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 29ª giornata
Dopo 29 giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
20 RETI: Pignataro (Squinzano);
17 RETI: Espindola (Acaya e Roca), Sanyang (Leverano);
12 RETI: Ancora (Squinzano), Afrune (P. Bagnolo), Iurato (F. Taviano);
11 RETI: Laena (Leverano), Manta Andrea (Mesagne), Bari (Ostuni), Ruibal (Atl. Tricase);
10 RETI: Siverio Perez (Manduria), Fatty (4 Copertino, 6 Mesagne);
9 RETI: Diaz Verde (Manduria), Colucci (R. Putignano), Manisi (6 F. Taviano, 3 Atl. Tricase), Baclet (2 F. Taviano, 7 Acaya e Roca), Manta Ale. (Mesagne), Cilenti (Manduria), Momar Thiam (Ostuni);
8 RETI: Manta Ale. (Mesagne), Fatty (4 Copertino, 4 Mesagne), Momar Thiam (Ostuni);
7 RETI: Gennari (F. Taviano), Sowe (Ostuni), Novelli (R. Putignano), Mastronardi (V. Locorotondo), Lorusso (Atl. Tricase), Romanazzo (V. Locorotondo), Taveri (Mesagne), Di Giulio (Carovigno), Diop Idrissa (1 P. Bagnolo, 6 V. Matino);
6 RETI: Nestola (Copertino), Caruso (Ostuni), Natale R. (V. Locorotondo), Zolezzi (Ostuni), Telesca (Ginosa), Cocciolo (Squinzano), Mirizzi (Sava);
5 RETI: Faccini (Ginosa), Verri (F. Taviano), Cisternino (Acaya e Roca), Cecchin (Manduria), Spataro (Sava), Lovecchio (Ginosa), Almeyra (Acaya e Roca), Pasculli (Leverano), Fabiano (Sava), Secka (Ginosa), De Carlo (Mesagne), Diop Mamadou (Mesagne), Mbaki (Mesagne), Pinto Mass. (V. Matino), Daugentio (R. Putignano), Castrì (F. Taviano);
4 RETI: Vapore (Sava), D’Amanzo (Mesagne), Molina (Ginosa), Laera (R. Putignano), Semeraro (Ostuni), De Pasquale (Ostuni), Richella (Sava), Garcia Coronado (V. Matino), Longo L. (Arboris Belli), Piccinno (Acaya e Roca), Frumento (Ostuni), Quarta Chr. (Squinzano), Stella (Copertino), Fornaro Dom. (R. Putignano);
3 RETI: Poleti (Squinzano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Alessandrì (P. Bagnolo), Balanda (Ostuni), Raia (Arboris Belli), Amico (Atl. Tricase), Tourè (P. Bagnolo), Daddato (R. Putignano), Maiolo (Atl. Tricase), Spedicato N. (1 V. Matino, 2 Leverano), Palumbo (Atl. Tricase), Tahiara (Trepuzzi), Natale J. (V. Locorotondo), Iaia S. (Squinzano), Giannuzzi (1 F. Taviano, 2 V. Matino), Ciriolo (V. Matino), Perrone Mattia (Carovigno), Maraschio (Acaya e Roca), Porpora (Acaya e Roca), Villani Gio. (Ginosa), Ferreyra (Arboris Belli), Alemanni (Leverano), Gningue M. (Mesagne), Lacirignola (V. Locorotondo), Mariano (Leverano), Pouye (Copertino), Strambelli (Squinzano);
2 RETI: 43 calciatori;
UNA RETE: 91 calciatori