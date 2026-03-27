ECCELLENZA – Recupero: Lopez non basta al Bisceglie, lo Spinazzola strappa un punto al “Ventura”. La nuova classifica

Non va oltre l’1-1 il Bisceglie nel recupero della 29ª giornata del campionato di Eccellenza Pugliese 2025/26. Contro una Nuova Spinazzola arcigna e mai doma, i nerazzurrostellati accarezzano a lungo l’idea del bottino pieno, per poi farsi riprendere in avvio di ripresa e terminare la sfida tra i rimpianti.

L’approccio alla gara del Bisceglie è veemente. Spinti dal pubblico amico, i padroni di casa sbloccano immediatamente il match grazie a Peppe Lopez (15esima rete in campionato), rapace d’area nel capitalizzare la prima vera occasione utile. Il vantaggio sembra spianare la strada ai nerazzurri, che controllano il ritmo e sfiorano il raddoppio in più occasioni. È ancora Lopez il protagonista assoluto della frazione: una sua conclusione a botta sicura si stampa però contro l’incrocio dei pali, strozzando in gola l’urlo del raddoppio che avrebbe, con ogni probabilità, indirizzato definitivamente la contesa.

La musica cambia radicalmente al rientro dagli spogliatoi. La Nuova Spinazzola approfitta di un calo di tensione dei locali e colpisce a freddo: è Ingredda a trovare il pertugio giusto per battere il portiere nerazzurro e siglare l’1-1. Il gol subito gela il “Ventura” e toglie certezze al Bisceglie, che nonostante i cambi e l’assalto finale, non riesce più a scardinare l’organizzata difesa ospite.

Dopo la pausa, il campionato ritornerà il 9 aprile col recupero della 32esima giornata. Il Bisceglie, poi, il 15 si gioca la finale di Coppa Italia Dilettanti contro i romani del Boreale (andata semifinale 0-0 al “Ventura”).

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IL TABELLINO

BISCEGLIE-NUOVA SPINAZZOLA 1-1

RETI: 4′ pt Lopez (B), 13′ st Ingredda (S)

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna (6′ st Visani), Di Fulvio, Gonzalez, De Luca A., Cifarelli (25′ st Ricchiuti M.), Lavopa, Traore, Dammacco, Sene (25′ st Amoroso), Lopez (39′ st Maffei). All. Di Meo.

N. SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Losappio, Ripanto, Silvestri (12′ st Zingaro), Ricchiuti L. (12′ st Repola), Stefanini, Santoro, Bonanno, Ferrero (31′ st Colonna), Ingredda. All. Di Domenico.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

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La classifica aggiornata:

Brindisi 78

Bisceglie 71 (-1)

Taranto 64

Canosa 62

Acquaviva 51

UC Bisceglie 50

N. Spinazzola 45

Brilla Campi 44

A. Toma Maglie 42

Bitonto 41 (-5)

Atl. Racale 40

Taurisano 37

S. Massafra 37

Novoli 35

Galatina 34

Ugento 33

Polimnia 28

Gallipoli 24 (-1)

Virtus Mola 13

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 32 – 13ª rit. – RECUPERO

(gio. 09.04.2026 h 16)

Polimnia-A. Toma Maglie

Brilla Campi-Atl. Acquaviva

UC Bisceglie-Atl. Racale

Galatina-Bisceglie

Ugento-Canosa

Brindisi-Gallipoli

Virtus Mola-Novoli

Taranto-S. Massafra

N. Spinazzola-Taurisano

Riposa Bitonto