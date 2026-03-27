TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 22.03.2026

Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 22 marzo 2026.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ALIXIAS:

ATL. COPERTINO:

CALIMERA:

CLUB SALENTO LECCE:

KICK OFF ACADEMY: Giorgio Campagna (1)

LIZZANELLO:

MERINE:

S. GUAGNANO:

S. VEGLIE:

SALENTO SOCCER AC.:

SECLÌ: Salvatore Carallo (1)

V. COLLEPASSO:

—

In Terza Categoria Maglie si è giocato ieri il recupero della 20esima giornata tra Palmariggi e Choriana. Ha vinto il Palmariggi per 4-1. In classifica il Palmariggi si porta a -1 dal Muro capolista a una giornata dalla fine. Il 12 aprile: Muro-Scorrano, Palmariggi-Salve.

Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 22 marzo 2026.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ANDRANO-CASTIGLIONE:

AP SPECCHIA:

ATL. MELPIGNANO:

ATL. SALVE:

CHORIANA:

CUTROFIANO AM:

GC MURO:

LM SCORRANO:

PALMARIGGI:

SANNICOLA:

V. NEVIANO: