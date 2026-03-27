TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 22.03.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 22 marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY: Giorgio Campagna (1)
LIZZANELLO:
MERINE:
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ: Salvatore Carallo (1)
V. COLLEPASSO:
—
In Terza Categoria Maglie si è giocato ieri il recupero della 20esima giornata tra Palmariggi e Choriana. Ha vinto il Palmariggi per 4-1. In classifica il Palmariggi si porta a -1 dal Muro capolista a una giornata dalla fine. Il 12 aprile: Muro-Scorrano, Palmariggi-Salve.
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 22 marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM:
GC MURO:
LM SCORRANO:
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: