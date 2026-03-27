LECCE – Nazionali giallorossi: niente Mondiali per Ramadani (e Berisha), in gol Gandelman

Niente Mondiali per l’Albania di Ylber Ramadani (e Medon Berisha), battuta per 2-1 dalla Polonia in una delle semifinali playoff giocate ieri. Il centrocampista del Lecce è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco. Dopo l’illusorio vantaggio albanese di Hoxha nel primo tempo, la Polonia ribalta la sfida andando a segno con Lewandowski e Zielinski nella ripresa. Per l’Albania, gara di consolazione martedì prossimo in Ucraina.

Tiago Gabriel scenderà in campo oggi alle 12 con l’Under 21 portoghese in Azerbaigian, gara di qualificazione agli Europei di categoria.

Per Gandelman arriva la soddisfazione del gol. L’israeliano del Lecce, infatti, ha firmato il punto del 2-2 per la sua nazionale che era sotto di due reti nell’amichevole con la Georgia.

Nella notte scenderà in campo Oumar Ngom nell’amichevole della sua Mauritania a Buenos Aires contro i campioni del mondo uscenti dell’Argentina. Alle ore 14 di oggi, infine, amichevole per il Togo di Sadik Fofana contro la Guinea.