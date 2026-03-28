LECCE – Operato Berisha: “Tornerò più forte, ci vediamo presto”

Medon Berisha è stato operato ieri per la riduzione della lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. L’intervento, eseguito a Turku (Finlandia) dal prof. Lasse Lempainem, è tecnicamente riuscito alla perfezione.

Così il calciatore albanese del Lecce sul proprio profilo Instagram: “L’intervento è andato molto bene. Sono grato a tutte le persone che lo hanno reso possibile. Un ringraziamento speciale al Dr. Lasse Lempainen e al suo team per il grande lavoro, al Dr. Francesco Nuccio per essere venuto con me, e alla famiglia US Lecce per essermi stata vicina in tutto questo. Grazie a tutti per i messaggi e il supporto. Il recupero inizia ora. Tornerò più forte. ci vediamo presto“.