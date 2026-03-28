GIOVANILI – Al via il Torneo delle Regioni edizione Puglia: i risultati della 1ª giornata

Al via da stamattina la 62esima edizione del Torneo delle Regioni ospitato dalla nostra regione con organizzazione Lnd Puglia. Sono 79 le Rappresentative disseminate sui vari impianti sportivi pugliesi per i quattro tornei in corso: Under 15, 17, 19 e Femminile.

Esordio vittorioso per l‘Under 15 di Francesco Di Palma che ha battuto di misura il CPA Trento con gol partita di Castellana al 14′ del primo tempo. Nell’altro incontro del girone E goleada dell’Emilia Romagna (8-0) sulle Marche. Domani a Melissano Trento-Marche e a Maglie Emilia Romagna-Puglia (ore 9.30).

Netta sconfitta per gli Allievi diretti da Gioacchino Prisciandaro: 3-0 dal Trento che balza al comando con una migliore differenza reti sull’Emilia Romagna, impostasi 2-1 sulle Marche. Domani a Melissano Trento-Marche e a Maglie Emilia Romagna-Puglia (entrambe alle 11.30).

Buon esordio della Juniores di Vincenzo Tavarilli, vittoriosa 1-0 su Trento (gol di Gori). Meglio ha fatto l’Emilia Romagna, 2-0 sulle Marche. Domani a Melissano Trento-Marche e a Maglie Emilia Romagna-Puglia (ore 16.30).

Infine, battuta all’esordio la Puglia femminile di Angelica Ivone contro Trento per 1-0, stesso punteggio del successo delle Marche sull’Emilia Romagna. Domani a Melissano Trento-Marche e a Maglie Emilia Romagna-Puglia (ore 14).