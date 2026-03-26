ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo il 35ª turno
Dopo 35 giornate (34 effettivamente giocate, in attesa del recupero della 32esima in programma per il 9 aprile) del campionato di Eccellenza Pugliese questa è la classifica marcatori:
20 RETI: Losavio (Taranto);
17 RETI: Di Piazza (Canosa);
16 RETI: Barbero (Racale);
15 RETI: Russo Nicola (3, Taranto, 12 Massafra);
14 RETI: Mingiano (Taurisano), Lopez (Bisceglie);
13 RETI: Sene (Bisceglie);
12 RETI: Oltremarini (A. Toma Maglie);
11 RETI: Rivadero (Ugento), Aguilera (2 Canosa, 9 Taranto), Girardi (Acquaviva), Palazzo (Bitonto);
10 RETI: Guglielmi (Acquaviva), Saraniti (Brindisi), Burzio (Brindisi);
9 RETI: Ramos (UC Bisceglie), Lavopa (Bisceglie), Fucci (Acquaviva), Garcia Dylan (Acquaviva);
8 RETI: Bonicelli (UC Bisceglie), Ferrari (Brindisi), Ingredda (2 Polimnia, 6 N. Spinazzola), Serafino (5 Polimnia, 3 Toma Maglie), Mancarella (Novoli);
7 RETI: Colonna (N. Spinazzola), Gonzalez Sabatè (5 Gallipoli, 2 Ugento), Ousfar (5 N. Spinazzola, 2 Toma Maglie), Saani (UC Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Sanchez Juanito (Brindisi), Goh (Acquaviva);
6 RETI: Godoy (Gallipoli), Duque (Novoli), Cavaliere (Brilla Campi), Citro (Bisceglie), Pirretti (Racale), Kordic (S. Massafra), Bernaola (Brindisi), Galan (Racale), Dammacco (1 Taranto, 5 Bisceglie);
5 RETI: Pelosi (Bitonto), Zinetti (UC Bisceglie), Ferreira L. (Novoli), Amoroso (Bisceglie), Sosa (3. S. Massafra, 2 Novoli), Strambelli (Canosa), Cordary (Ugento), Albin Gomez (Ugento), Carrozzo G. (3 Ugento, 2 Novoli), Calò (Brilla Campi), Maiolo (Taurisano), Taccogna (Bisceglie), Castro (3 Bisceglie, 2 Canosa), Falciano (Taurisano), Croce (Canosa);
4 RETI: Lamacchia (Canosa), Imoh (Taranto), Capobianco (V. Mola), D’Elia (UC Bisceglie), Ferrero (N. Spinazzola), Mariano (Brilla Campi), Marzio (3 Gallipoli, 1 Ugento), Alfarano (A. Toma Maglie), Rotondo (1 Bitonto, 3 Canosa), Caputo Marco (UC Bisceglie), Cutrone (Bitonto), Maffei (Bisceglie), Loiodice (Taranto), Caruso (Taurisano);
3 RETI: Russo Sante (Taranto), Ongania (A. Toma Maglie), Jimenez (Canosa), Quarta Franc. (V. Mola), Stefanini (N. Spinazzola), Beitia (Gallipoli), Urbano (Ugento), Soldani (UC Bisceglie), Pizzo (N. Spinazzola), Fracchiolla (Bitonto), Karim Sadat (Galatina), Vigliotti (Galatina), Tecci (A. Toma Maglie), Gonzalez Man. (Bisceglie), Lanzone (Canosa), Guastamacchia (Taranto), Pucinelli (Acquaviva), Tourè (Galatina), Niang (Polimnia), D’Ettorre (Taurisano), Ripanto (N. Spinazzola), Garcia J. (Taurisano), De Blasi (Novoli), Carrino (Racale);
2 RETI: 64 calciatori;
UNA RETE: 117 calciatori