COPPA PUGLIA – Delineato il quadro delle quattro semifinaliste

Etra Barletta, Triggiano, Ruffano e FC Manduria sono le quattro semifinaliste di Coppa Puglia 2025/26.

Etra Barletta e Triggiano erano già qualificate da un paio di settimane, eliminando Red Heart Sannicandro e Real Mottola. Alle due, ieri si è aggiunto il Ruffano, che, dopo la vittoria casalinga del match d’andata per 2-0, ha bissato il successo imponendosi anche nel match di ritorno contro il San Pietro Vernotico, battuto 4-3.

Infine, nel triangolare eliminatorio, si è classificato al primo posto l’FC Manduria che ieri ha battuto il Don Bosco (campione uscente della manifestazione) nel derby stracittadino; l’FC Manduria, nel primo round, aveva travolto per 5-1 il San Vito.

Le semifinali accoppieranno Etra Barletta a Triggiano e Ruffano a FC Manduria, per il principio di prossimità territoriale. Nei prossimi giorni si effettuerà il sorteggio in Lega a Bari per stabilire l’ordine degli incontri che si disputeranno i prossimi 15 e 29 aprile.