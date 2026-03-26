foto: Y. Ramadaniph: Coribello/Salentosport
LECCE – Anche Ramadani si gioca il pass per il Mondiale: il programma degli impegni dei nazionali
Sono cinque i tesserati del Lecce impegnati della finestra internazionali con le rispettive rappresentative.
Ylber Ramadani è stato convocato con la nazionale albanese per il playoff di qualificazione ai Mondiali: primo turno in Polonia (stasera ore 20.45); eventuale finale contro Ucraina o Svezia il 31 marzo.
Tiago Gabriel ha risposto alla chiamata dell’Under 21 portoghese per le due gare di qualificazione ai prossimi Europei in trasferta contro l’Azerbaigian (domani ore 12) e in casa contro la Scozia (il 31 alle 20.30).
Si aggregherà alla sua nazionale anche Omri Gandelman per la gara amichevole di questa sera (ore 18) in Georgia.
Un’amichevole in vista anche per Oumar Ngom: la sua Mauritania affronterà nella notte tra il 27 e il 28 marzo (ore 00.15) l’Argentina campione del mondo a Buenos Aires (cancellate per motivi logistici le amichevoli contro Palestina e Liberia).
Sadik Fofana, nazionale del Togo, è stato convocato per due amichevoli contro Guinea (27 marzo ore 14) e Niger (31 marzo ore 18).