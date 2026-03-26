ATLETICA – Galà di Bisceglie: Anna Musci e Davide Capobianco sono gli Atleti dell’anno. Tutti i premiati

Le stelle dell’atletica leggera pugliese hanno ricevuto la giusta consacrazione domenica scorsa a Bisceglie, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, sede del Galà dell’Atletica 2025.

Sotto la guida del presidente Fidal Puglia Eusebio Haliti, il premio Atleta dell’anno è andato alla biscegliese e padrona di casa Anna Musci (Alteratletica Locorotondo, argento nel peso in Coppa Europa Lanci U23) e Davide Capobianco (di Francavilla Fontana, tesserato per la Aden Exprivia Day Optical di Molfetta, un fulmine negli ostacoli col bronzo ai Tricolori Promesse nei 400 hs ad Ancona e Grosseto). Miglior Talento dell’Anno è Viviana Marinelli, 18enne di Giovinazzo, tesserata Alteratletica Locorotondo, oro tricolore nei 10 km su strada e nuovo record regionale Juniores nei 3000 mt. Premio Speciale per Gabriele Belardi (Elite Academy Bari), due ori tricolore negli Allievi nell’asta; Tecnico dell’Anno Lorenzo Giusto, allenatore di Belardi; Società dell’Anno è l’Asd Giovani Atleti Bari 1969; premi anche per i giudici Rocco Gioia, Paola Simone e Giuseppe Misino.

Nei club l’Amatori Atletica Acquaviva si conferma una corazzata, conquistando la vetta nelle classifiche dei Societari di Marcia, sia maschile, sia femminile, dominando la classifica assoluta del Trofeo Puglia. Riconoscimenti anche per Avis Barletta, Alteratletica Locorotondo, Foggia Running, Amatori Atletica Acquaviva, Giovani Atleti Bari 1969.

La serata ha dato spazio anche al mondo dell’informazione, premiando, tra gli altri, il caporedattore TGR Rai, Giancarlo Fiume; il direttore di Tg Norba, Domenico Castellaneta; Rosario Tornesello e Ciro Sanarica, direttore e giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia.

In chiusura, Haliti ha tracciato la rotta verso il 2026, indicando nei Giochi del Mediterraneo di Taranto il volano per la crescita definitiva dell’atletica pugliese, grazie alla nascita del terzo impianto indoor da 200 metri in Italia, oltre a ulteriori strutture indoor a Bisceglie e Foggia.