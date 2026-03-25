LECCE – Berisha, il responso specialistico dalla Finlandia: serve un intervento chirurgico, già scelta la data

Il peggiore degli scenari si è purtroppo materializzato: il campionato di Medon Berisha è ufficialmente giunto al capolinea. Dopo l’allarme scattato nelle scorse ore, l’ultimo consulto specialistico ha confermato la gravità dell’infortunio, rendendo necessario il ricorso alla chirurgia.

Tutto è precipitato durante la seduta di allenamento differenziato di sabato scorso. Mentre il centrocampista albanese stava affrontando una fase di cauta riatletizzazione — supportata da esami strumentali che avevano dato esiti soddisfacenti sulla precedente lesione — si è verificato il nuovo stop. I successivi controlli hanno evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Una beffa atroce, poiché il trauma ha colpito una zona differente rispetto a quella interessata dall’infortunio precedente, vanificando di fatto i mesi di recupero già effettuati.

Nella giornata odierna, Berisha è volato in Finlandia per sottoporsi a una consulenza specialistica con il Professor Lempainen, luminare del settore. Il responso del chirurgo finlandese non ha lasciato margini di manovra: la lesione al tendine riflesso richiede un intervento correttivo, che è stato già programmato per la giornata di venerdì.

Una beffa sia per l’atleta, sia per mister Di Francesco che, per il finale di campionato, non potrà avere a disposizione uno dei calciatori più qualitativi (se non il più qualitativo) da utilizzare per la rincorsa alla quarta salvezza consecutiva.