Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 22.03.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 22 marzo 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO: Vito M. Gernone (1)
FC MANDURIA: Angelo Maraglino (1)
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS: Alfredo Paradisi (all., fino al 09/04/26)
LATIANO: Antonio Pichierri (1)
POL. NOCI: Angelo Salatino (1)
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO: Carlo Caputo (all., fino al 19/04/26)
S. VITO: Gianluca Borromeo (2); Matteo Di Dio (1); Manolo Morelli (1)
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Luca Matere (1)
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91: Samuele Milone (1)
POL. GALATONE:
REAL CELLINO: Bernardo Makovic (1)
RUFFANO: Alessandro Pascali (1)
SOCCER D. PARABITA: Lorenzo Manco (all., fino al 09/04/26)
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO: Carmelo Pisano (1)
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA: Giovanni Loseto (all., fino al 30/04/26)
MONOSPOLIS: Mattias Dibari (1)
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO: Alessandro Cippone (4)
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Carlo Greco (1)
CD MELISSANO: Luigi A. Spedicato (1)
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI: Adamo Tricarico (dir., fino al 26/04/26)
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Mattia Cuppone (1)
SAN DONACI: Stefano Leardi (1)
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO: Mirko Tommasi (1)
SPONGANO: Marco Cianci (1)
VS TORCHIAROLO: