ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 22.03.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 22 marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Victor Pucinelli (1)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE: Mattia De Luca (1)
BISCEGLIE:
BITONTO: Giovanni Bufi (dir., fino al 02/04/26)
BRILLA CAMPI: Christian Mariano (1); Matias Milessi (1)
BRINDISI: Alex Benvenga (1)
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT
GALATINA:
GALLIPOLI: Jose A. Diaz (3)
N. SPINAZZOLA: Michele Zinfollino (3)
NOVOLI: Alessandro Quarta (1)
POLIMNIA: Saverio Dellino (1)
S. MASSAFRA: Antonio Abbruzzese (all., fino al 02/04/26); Gaetano Palmisano (3)
TARANTO:
TAURISANO: Luca Romano (1)
UC BISCEGLIE: Gianluca Loseto (1)
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
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PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE: Ammenda di 400 euro; Orazio Mitri (all., fino al 24/04/26)
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA: Giovanni Villani (1)
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO: Alessandro Cancelli (dir., fino al 16/04/26); Carmine Bray (all., fino al 09/04/26); Gabriele Campa (3); Riccardo Chiri (1)
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Alessio Colucci (2+1)
V. MATINO: