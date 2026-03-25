LECCE – Applausi e complimenti ma punti col contagocce: i pessimi numeri dei giallorossi contro le ‘grandi’

Il Lecce di Eusebio Di Francesco si ritrova oggi nel quartier generale di Acaya con un obiettivo chiaro: sfruttare i 12 giorni di sosta per ricaricare le pile e preparare l’assalto all’Atalanta nel lunedì di Pasquetta. La corsa verso la potenziale quarta salvezza consecutiva entra nel vivo, ma per tagliare il traguardo il Lecce deve risolvere un paradosso statistico che rischia di diventare un fardello psicologico: l’incapacità cronica di muovere la classifica contro le “nobili” della Serie A.

I NUMERI PESSIMI CONTRO LE BIG – Se è vero che la salvezza si costruisce storicamente negli scontri diretti, è altrettanto vero che strappare punti alle grandi rappresenta spesso il “bonus” decisivo. Per il Lecce, finora, quel bonus è rimasto un miraggio. Analizzando le sfide contro le attuali prime quattro della classe (Inter, Milan, Napoli e la sorpresa Como), il bottino dei giallorossi è desolatamente fermo a zero. Un dato che stride con quanto visto sul rettangolo verde: le prestazioni a San Siro contro le milanesi, la solidità mostrata al Maradona e l’ultimo incrocio casalingo con l’Inter avevano lasciato presagire esiti differenti. Eppure, alla voce “punti fatti”, la casella resta vuota.

LO SPETTRO DELLE PRIME NOVE – Allargando l’orizzonte alle prime nove della classifica (aggiungendo dunque Juventus, Roma, Atalanta, Lazio e Bologna), la situazione non migliora sensibilmente. Il Lecce ha raccolto complessivamente la miseria di tre punti in questo segmento di campionato (i pareggi contro Juve e Bologna all’andata e quello con la Lazio al ritorno). Una media che evidenzia come, nonostante una fase difensiva spesso all’altezza, manchi quel cinismo o quella malizia necessaria per trasformare una “buona figura” in un risultato utile. Con le sfide di ritorno contro Juventus, Atalanta e Bologna ancora da disputare, il tecnico abruzzese dovrà trovare una chiave per scardinare questo complesso d’inferiorità statistica. Poi, ovviamente, per gli scontri diretti, si deve necessariamente puntare a fare bottino pieno.

MENO COMPLIMENTI E PIÙ PUNTI – Se l’ordine tattico e il cuore non sono mai mancati nelle sfide di cartello, i numeri ribadiscono che per salvarsi non basta più solo ‘giocar bene’ contro le grandi: serve sporcare le partite, colpire negli episodi e, soprattutto, smettere di essere l’ospite educato che esce dal campo tra i complimenti ma a mani vuote. La Pasquetta contro la Dea sarà il primo esame di maturità per capire se questo gruppo ha imparato a graffiare.