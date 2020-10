FJ GALLIPOLI – Vito Castelletti è il nuovo allenatore dei giallorossi

Sarà Vito Castelletti il successore di Andrea De Marco. Dopo aver sollevato dall’incarico il tecnico ex Casarano Juniores, pochi minuti fa la società giallorossa attraverso una nota ufficiale ha comunicato di aver affidato la panchina all’ex allenatore del Corato.

“F.J. Gallipoli Calcio 1946 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Vito Castelletti.

Cinquantunenne di origine barese, dopo una lunga carriera da portiere difendendo i pali di Cerignola, Bitonto, Trani, Bisceglie, Matera, Ostuni e Termoli, mister Castelletti ha mosso i primi passi da allenatore nel settore giovanile dell’Aurora Calcio. Dopo l’esperienza da secondo di mister Pizzulli sulla panchina del Bitonto, ha guidato il Putignano, conquistando la vittoria dei playoff in Promozione per poi approdare in Eccellenza con Mola, Noicattaro e Corato“.

“Siamo lieti di dare il benvenuto al nostro nuovo mister – ha dichiarato il presidente Vincenzo Carrozza -. Un tecnico esperto, conosciuto per il grande carisma, ma, se devo essere sincero, ciò che più mi ha colpito è stata la grande umiltà e la voglia di mettersi a disposizione, sposando a pieno il nostro progetto. A lui faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.