VOLLEY A2/f – Pantere perfette in Friuli, Cuore di Mamma Cutrofiano torna a casa a mani piene. Risultati e classifica

È scomparso nella giornata di ieri Fabrizio Ferrigno, ex calciatore e poi dirigente sportivo. Ferrigno aveva 47 anni ed è stato vittima di una grave malattia che, in breve tempo, lo ha strappato agli affetti più cari. Tra le tante squadre in cui ha militato, Ferrigno ha giocato anche nel Casarano nei primissimi anni Novanta,…