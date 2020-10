CASARANO – Addio a Ferrigno, ex calciatore rossazzurro di inizio anni ’90

È scomparso nella giornata di ieri Fabrizio Ferrigno, ex calciatore e poi dirigente sportivo. Ferrigno aveva 47 anni ed è stato vittima di una grave malattia che, in breve tempo, lo ha strappato agli affetti più cari.

Tra le tante squadre in cui ha militato, Ferrigno ha giocato anche nel Casarano nei primissimi anni Novanta, collezionando, in due stagioni, 45 presenze e un gol in C1.

Il club rossazzurro, tramite una nota ufficiale, ha voluto dare l‘estremo saluto al suo ex calciatore con queste parole: “Il presidente Giampiero Maci, a nome della società, dei tecnici e dei calciatori del Casarano, esprime il profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Fabrizio Ferrigno, indimenticato calciatore rossazzurro in C1. Alla famiglia del caro Fabrizio vanno le più sincere condoglianze della società”.