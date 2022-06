DILETTANTI – Le classifiche finali del Progetto di valorizzazione dei giovani calciatori

Sono state ufficializzate dalla Lnd Puglia le classifiche finali relative al progetto di valorizzazione dei giovani calciatori, che prevede dei premi in denaro per le prime otto classificate nei campionati di Eccellenza e Promozione pugliese. Ovviamente, il principio è: più giovani metti in campo, più punti guadagni.

Le somme vanno dai 6.500 euro alla prima classificata ai mille euro per l’ottava classificata. Escluse dalle rispettive classifiche le società ritirate nel corso del campionato e retrocesse.

La classifica finale di Eccellenza pugliese: 1. Castellaneta 206 punti; 2. Grottaglie 199,20; 3. Manduria 189; 4. S. Massafra 143; 5. De Cagna Otranto 80,40; 6. Ugento 65; 7. San Severo 63; 8. Real Siti 54; a seguire, non premiate, dalla nona alla ventiduesima posizione: San Marco, Atl. Vieste, Gallipoli Football, Ostuni, Sava, UC Bisceglie, Ginosa, Canosa, Toma Maglie, Corato, Martina, Barletta, Manfredonia, Borgorosso. (Escluse Città di Mola, DB Trinitapoli, Vigor Trani, Atl. Racale, Orta Nova, Virtus Mola).

La classifica finale di Promozione pugliese girone A: 1. Polimnia 162 punti; 2. Don Uva 115,20; 3. Rinascita Rutiglianese 95; 4, F. Acquaviva 84; 5. Sport Lucera 60; 6. FC Capurso 45; 7. Foggia Incedit 44; 8. Virtus S. Ferdinando 37; dalla nona posizione in poi: Arboris Belli, N. Spinazzola. (Escluse Atl. Acquaviva, Bitritto Norba; retrocesse Fesca Bari, Sp. Apricena).

La classifica finale di Promozione pugliese girone B: 1. G. Melendugno 61 punti; 2. Brilla Campi 37,20; 3. Veglie 34; 4. Leverano 31,20; 5. V. Locorotondo 22,80; 6. Avetrana 21; 7. Novoli 19,20; 8. Talsano 18; dalla nona in poi: Città di Gallipoli, Atl. Tricase. (Escluse PS Legend, Taurisano; retrocesse Capo di Leuca, Galatina).