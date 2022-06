LECCE – Mercato, Frabotta arriverà nel weekend. Obiettivi, esordio per Miretti negli Europei U19

Sabato 25 giugno sarà la giornata dell’ufficializzazione di Gianluca Frabotta, terzo ingaggio ufficiale per il Lecce formato 2022/23.

Il calciatore scuola Juventus sarà in città tra tre giorni per adempiere alle canoniche visite mediche e per apporre la firma sul contratto che lo legherà al club salentino per la prossima stagione. L’esterno difensivo bianconero dovrebbe arrivare a Lecce in prestito, con diritto di riscatto riservato ai salentini e controriscatto per la sua società d’appartenenza.

Dalla Juventus potrebbe arrivare anche il classe 2003 Fabio Miretti, centrale di centrocampo, attualmente impegnato con la Nazionale under 19 negli Europei di categoria in Slovacchia dopo aver smaltito gli impegni con l’under 21. Miretti, ieri pomeriggio, è stato schierato titolare dal Ct Carmelo Nunziata nella gara vinta dagli azzurrini per 1-0 contro la Slovacchia (gol di Ambrosino su assist proprio di Miretti). L’Italia ha due vittorie in due gare; prossimo step, la gara contro la Francia, venerdì prossimo.