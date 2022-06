VOLLEY B1/f – Melendugno, primo colpo di mercato: firma Valeria Caracuta

Dopo l’ingaggio del nuovo allenatore Bruno Napolitano, la Narconon Volley Melendugno mette a segno il primo tassello per il roster 2022/23. E che colpo! Si tratta di Valeria Caracuta, salentina doc, classe 1987, nativa di San Pietro Vernotico, palleggiatrice dal curriculum ricchissimo e dal palmares altrettanto importante (due campionati italiani; due Coppe Italia; tre Supercoppe italiane; 1 Coppa Cev), impreziosito anche da diverse presenze in nazionale. Caracuta, inoltre, ha un importante passato anche da beacher.

Nelle ultime due stagioni, Caracuta ha militato nell’Aragona, in Sicilia, centrando la promozione in A2 e conservandola nella successiva annata. Il curriculum: 2002-03 Falchi Ugento (C); 2003-04 Assi Manzoni Brindisi (B1); 2004-07 San Vito (B2, B1, B1); 2007-08 Casette D’Ete (B1); 2008-09 San Vito (A2); 2009-11 Castellana Grotte (A1); 2011-13 Busto Arsizio (A1); 2013-15 Piacenza (A1); 2016-17 Palmi (A2), Modena (A1); 2017-18 Legnano (A1); 2018-19 Scandicci (A1), 2019-20 Brescia (B1), 2020-22 Aragona (B1, A2).