CAPO DI LEUCA – Mazzone: “Promozione, una grande gioia da dedicare a Maurizio Galati”. Riconferme e nuovi arrivi

La grande notizia, per l’asd Capo di Leuca, è arrivata nel pomeriggio di san Lorenzo: la compagine del presidente Pierluigi Caputo è stata ufficialmente ammessa in Promozione. Ecco le impressioni del dirigente gialloblù, Gianluca Mazzone.

“È stata una grande gioia, senza dubbio una giornata indimenticabile per il Capo di Leuca. Un risultato che premia gli sforzi fatti da tutti noi in questi anni, la capacità di lavorare con lungimiranza e con la valorizzazione dei ragazzi del nostro settore giovanile”. Sulla preparazione: “Abbiamo iniziato con una settimana di ritardo in attesa dell’eventuale ripescaggio. Quella appena iniziata è la seconda settimana di preparazione, ma mister Daniele Corvaglia, insieme al suo staff, stanno lavorando alacremente, recuperando il tempo perduto per non farsi trovare impreparati per l’inizio della stagione calcistica”. Il primo atto ufficiale 2021-22 sarà l’andata del primo turno di Coppa Italia in casa del Tricase, il prossimo 5 settembre.

Obiettivi: “Sicuramente guadagnarci il prima possibile la salvezza. Quest’anno, il livello del campionato è ulteriormente cresciuto, tutte le squadre sono più o meno allo stesso livello, quindi non sarà semplice. Dovremo dare sempre il massimo, in ogni partita, e ottenere una salvezza tranquilla”.

Riconferme e nuovi arrivi: “Abbiamo deciso di confermare quasi tutti i calciatori presenti in rosa nella brevissima stagione passata, conclusasi dopo solo due giornate di campionato a causa della pandemia. Sono ritornati a vestire la maglia gialloblù: Crisafulli A., Florio, Grande e Lecci. In attacco è arrivato l’esperto attaccante racalino Gigi Mij. La campagna di rafforzamento non è conclusa, ma daremo, comunque, spazio alle nostre pianticelle del florido vivaio gialloblù”.

Sui motivi che hanno spinto la società a puntare su mister Corvaglia: “Innanzitutto la professionalità e il suo stile di gioco. Piace la tipologia di calcio, la capacità di lavorare coi giovani e la conoscenza del campionato di Promozione. un gioco di personalità, che non aspetta le mosse degli avversari”.

Infine, una dedica speciale: “Questa Promozione la dedichiamo al nostro compianto dirigente Maurizio Galati, che ha sempre creduto nel progetto Capo di Leuca, e alla società che è riuscita a portare la squadra gialloblù dalla Seconda Categoria in Promozione, con tanti sacrifici e un amore incondizionato verso una piccola realtà calcistica incastonata nel Tacco d’Italia”.