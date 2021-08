LECCE – Col Benevento in anticipo al venerdì. Acaya, si ferma Blin

Anticipo di lusso per la terza giornata di Serie B. Benevento-Lecce, infatti, sarà l’anticipo della terza giornata, secondo quanto disposto dalla Lega di Serie B in mattinata. Al “Vigorito”, si giocherà venerdì sera, 10 settembre, alle ore 20.30.

Il programma completo:

ven. 10.09 ore 20.30: Benevento-Lecce;

sab. 11.09 ore 14: Alessandria-Brescia, Como-Ascoli, Frosinone-Perugia, Spal-Monza; ore 16.15: Ternana-Pisa; ore 18.30: Crotone-Reggina;

dom. 12.09 ore 14: Cosenza-LR Vicenza; ore 16.15: Cremonese-Cittadella; ore 20.30: Pordenone-Parma.

Intanto, stamani il Lecce si è allenato all’Acaya Golf Resort. Come ieri, anche oggi hanno lavorato in differenziato Felici e Majer, mentre Blin ha interrotto la seduta per un affaticamento muscolare. La prossima seduta è fissata per domani pomeriggio. Domenica sera, Lecce-Como.

(foto: Alexis Blin)