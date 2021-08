LECCE – Hjulmand: “Posso giocare ovunque, anche da terzino. Como? Gara difficile ma vogliamo i primi punti”

Oggi è stato il turno di Morten Hjulmand in sala stampa. Il centrocampista del Lecce ha parlato della brutta prova di Cremona, della sua nuova posizione in campo accanto a Blin e del prossimo avversario, il Como. Le sue parole:

“Ho già parlato col mister e gli ho detto che posso giocare in qualsiasi posizione, anche da terzino se serve. Cremona? Abbiamo rivisto il video della partita e sono emerse delle difficoltà, dobbiamo migliorare. In questa settimana continuiamo a lavorare per questo obiettivo. La pressione? Non la sento, penso solo a trovare spazio tra i titolari e la fiducia del mio allenatore. Le partite col pubblico? Vogliamo regalare agli spettatori una soddisfazione nel giorno del ritorno allo stadio. I nuovi arrivati? Mi hanno sorpreso, anche fuori dal terreno di gioco. Si sono integrati bene. La nazionale? Resta il mio sogno, la mia principale ambizione. Ci credo e voglio migliorare ogni giorno per inseguire questo mio desiderio. Di mister Baroni ho subito avuto una buona impressione, ci tiene molto al lavoro tattico e stiamo lavorando bene, facendo uso di video prima di andare sul campo. Il Como? Sarà una partita molto difficile, in B ogni partita è complicata perchè tutti lottano per i tre punti. Ma noi vogliamo scendere in campo per conquistare la vittoria e i primi punti“.

(foto: M. Hjulmand, ©SalentoSport-Coribello)