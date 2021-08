LECCE – Dal Monaco in arrivo un terzino sinistro ex Under 21

A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Lecce è alla ricerca di alcuni tasselli da innestare nella rosa, apparsa bisognosa di integrazioni anche alla luce della prova di Cremona.

Il club giallorosso, secondo le ultime, sarebbe sulle tracce di Antonio Barreca, terzino sinistro classe 1995, attualmente tesserato col Monaco (League 1). Torinese di nascita, cresce nel settore giovanile granata con cui disputa un paio di tornei di Viareggio e diverse partite con la Primavera. Nel 2014-15, il salto nei pro col Cittadella in B (38 partite, un gol e otto assist). La stagione successiva è a Cagliari, dove colleziona 15 presenze in campionato e due in Coppa, in Serie B. Nel 2016-17 esordisce in Serie A col Torino di Sinisa Mihajlovic (esordio in casa contro l’Empoli). A chiusura di stagione, Barreca collezionerà 28 gettoni (e due assist). Confermato in granata anche nella prima parte della successiva stagione, poi approda in Francia, al Monaco, esordendo anche in Champions bnel novembre 2018 nel match contro il Bruges. In prima squadra, però, trova poco spazio e viene trasferito nella seconda squadra monegasca, prima di passare la Manica e di provare la Premier League col Newcastle. Esperienza più che sfortunata (soli quattro minuti giocati).

Nel 2019-20 ritorna in Serie A con la maglia del Genoa (18 presenze più una in Coppa), ma, anche all’ombra della Lanterna, trova poco spazio. Nella scorsa stagione ha militato nella Fiorentina, con sole tre presenze e una in Tim Cup.

Nel suo curriculum anche 25 presenze nelle nazionali azzurre giovanilil, delle quali 13 in Under 21 (esordio con Gigi Di Biagio nell’agosto 2015).

La squadra, intanto, si è allenata nel pomeriggio all’Acaya senza Blin, Felici e Majer, che hanno svolto differenziato. Gli esami strumentali per Blin hanno evidenziato un lieve edema interfasciale tra peroneo e soleo della gamba destra, esito che aumenta i dubbi circa il suo impiego domenica sera col Como.

Intanto, per la Primavera, è stato ingaggiato il giovane portiere finlandese 2003 Jasper Samooja, dal Fc Honka II, a titolo temporaneo con diritto di acquisizione. Un altro elemento della squadra di Vito Grieco, Hugo Blondel, ha accusato, infine, un brutto trauma distorsivo al ginocchio con lesione del legamento crociato anteriore. Lunghi i tempi di recupero: il difensore, settimana prossima, sarà sottoposto a intervento chirurgico.