TENNIS – Maglie, 57° Open della Canicola: tutti i vincitori, categoria per categoria

Si è chiuso con successo lo storico Open della Canicola di tennis che si è svolto a Maglie nei giorni scorsi, giunto alla 57esima edizione.

I tornei principali sono stati appannaggio di Emanuele Bastia (2.3, TC Canterbury Napoli) e Kartiga Thavarajasingam (2.5, TC Palermo 2), che, in finale, hanno superato, rispettivamente, Lorenzo Maria Lorusso (2.3, CT Maglie) in due set e Emanuela Alba India (2.8, Asd Giannoccaro Monopoli) in due set.

Nelle altre categorie: terza femminile, vince Marta Forte (4.4, Ct Maglie) su Elena Luceri (3.3, Ct Maglie); maschile, vince Ludovico Chiriacò (3.1, Ct Maglie) su Andrea Caforio (3.1, Ct Latiano); quarta femminile, vince ancora Marta Forte su Anastasiya Nitsoy (4.2, Outline Lecce); maschile, vince Matteo Casciaro (4.2, CT Corsano) su Mattia Castelli (4-2, Outline Lecce.

Nel torneo over “Memorial Riccardo Napoli” per gli ultra cinquantacinquenni di Terza Categoria, vittoria di Andrea Pittau (3.4, Ct Barletta), che ha superato Marcello Calicchia (3.3, Ct Lecce); nella quarta, prevale Marcello Monferrini (4.2, Ct Galatina) su Alberto Della Gatta (4.1, Ct Lecce).

Over 45, Terza Categoria: s’impone Andrea Pittau su Donato Bortone (3.2, Ct Campetti Nardò); nella quarta, vince Vittorio Schirone (4.4, Sg Angiulli Bari) battendo Giampiero Perrone (4.1, Salento Tennis Academy).

Riccardo Napoli era un grande frequentatore dei tornei salentini e un amico di tutti, improvvisamente mancato per via di un incidente di pesca.

Il direttore Antonio Baglivo ha ricordato Napoli “per la sua correttezza e la stima di tutti gli appassionati che avevano nei suoi confronti. Persona davvero leale e perbene e vero amico di tutti”.

(foto: tutti i vincitori dell’edizione 2021)