LECCE – Da Venezia un “cavallo di ritorno” per l’attacco

Dopo Barreca, potrebbe essere un cavallo di ritorno il nuovo movimento in entrata del mercato del Lecce.

L’esterno offensivo del Venezia, Francesco Di Mariano, è nel mirino del dt Pantaleo Corvino e del ds Stefano Trinchera. Per il classe 1996 di Palermo si tratterebbe di un ritorno alla base: Di Mariano, infatti, entrò a far parte del settore giovanile del Lecce a soli 16 anni, esordendo anche in Lega Pro con Franco Lerda nella gara vinta a Cuneo, settembre 2012. Dal 2013 in poi, Di Mariano si trasferì nelle giovanili della Roma, ove rimase sino al 2015, prima di fare esperienze in Lega Pro con l’Anconitana e col Monopoli. Poi altri due anni a Novara, bene soprattutto il secondo con 37 presenze e tre gol. Nel 2018-19 la conferma a Venezia in B: 29 gettoni e otto gol (con due assist). È ancora in Laguna nella prima parte della stagione successiva, prima di scendere al Sud, vestendo la maglia della Juve Stabia.

Nella scorsa stagione, Di Mariano è stata una delle spine nel fianco della difesa del Lecce, soprattutto nel doppio match di semifinale playoff perso contro il Venezia. L’esterno, domenica scorsa, ha anche esordito in Serie A a Napoli.

Di Mariano ritornerebbe in giallorosso a titolo definitivo. Per lui sembrerebbe pronto un triennale.

Aggiornamento del 27.08.21 ore 17.12: Di Mariano è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. Ha firmato un triennale.

