PROMOZIONE/B – Avetrana e Polimnia, rimonte da leader: i tabellini della 4ª giornata

Quinto turno in versione fortemente ridotta, quello andato in scena ieri in Serie D girone H. Si sono giocate solamente quattro partite, mentre Puteolana-Team Altamura, Casarano-Taranto, Gravina-Fasano, Real Aversa-Nardò e Cerignola-Portici sono state rinviate per contagi da Covid. I tabellini della quinta giornata. BRINDISI-F. ANDRIA 1-0 RETI: 16′ pt rig. Palazzo BRINDISI: Pizzolato, Boccadamo, Sicignano,…