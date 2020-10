PRIMA CATEGORIA/C – Cedas Avio Brindisi e Cursi, avanti tutta: i tabellini della 2ª giornata

Sono due le squadre al comando della classifica del girone C di Prima Categoria dopo la seconda giornata. Si tratta del Cedas Avio Brindisi (3-1 al Soleto) e del Cursi (3-1 al San Vito). A seguire, il Capo di Leuca (1-1 col Salve), il Ruffano (poker allo Zollino), il Galatina (tris al Monteroni) e il Parabita (2-2 a Copertino). Prima vittoria per la Virtus Lecce. In coda San Vito (che ha già riposato) e Monteroni.

I tabellini:

SALVE-CAPO DI LEUCA 1-1

RETI: 33′ st Belfiore (CL), 39′ st Colella rig. (S)

SALVE: Costantini, Rollo PF, Crisafulli S., Florio, Buttazzo (Licchelli), Colella, Fracella (Crisafulli A.), Ratta, Romano (Caputo), Grande (De Pascalis), Gravallotti (Rollo PA). All. Rollo F.

CAPO DI LEUCA: Potenza, Antonazzo, Costantini (De Giorgi), D’Argento, Zocco, Caracciolo, Coppola (Obou), Pizzolante, Fersini (Belfiore), D’Amato (Petracca), Pirelli. All. De Giuseppe.

ARBITRO: De Gaetanis di Brindisi.

CURSI-SAN VITO 3-1

RETI: 25′ pt Vergari (C), 20′ st Malerba (C), 28′ st Urso (SV), 35′ st Nero (C)

CURSI: Giannetta, Mele (Salentino), Martina, Malerba, Gervasi, Bolognese (Bafunno), Cezza, vergari (Turi), Pisanò (Nero), Saponaro, Pellè. All. Corvaglia.

SAN VITO: Valente, Frallonardo, D’Ignazio (Monopoli), Cavallo, Franciosa, Marinosci, Montinaro (Convertino), Bojang, Urso (Scarongella), Epifani (Nigro), Grassi. All. Monna.

ARBITRO: Pellegrino di Lecce.

NOTE: espulso Cavallo.

COPERTINO-SD PARABITA 2-2

RETI: 6′ pt Bernardo D. (C), 19′ pt Totaro (P), 41′ pt Petrelli (C), 15′ st Cataldi (P)

COPERTINO: Bollardi, Tundo, Magliani (Petruzzella), Bernardo M., Dragone, Zecca (Gatto), Nyang, De Razza, Liccardi, Bernardo D. (Petrelli), Chiriatti (Frisenda). All. Tondi.

SD PARABITA: Provenzano G., Calò (Gaetani), Tecci, Totaro, Garzia A. (D’Amore V.), Cataldi, Russo, Giaffreda D. (Cristaldi), Mannetta (Romanelli), Vinci F. (Felline), De Pascali. All. Mandorino.

ARBITRO: Massafra di Brindisi.

CEDAS AVIO BRINDISI-SOLETO 3-1

RETI: 11′ pt Dettù G. (S), 29′ st Castano (CA), 45′ st e 47′ st Manta (CA)

CEDAS AVIO BRINDISI: Contestabile, De Vincentis D., De Vincentis M., Lepera, Simmini, Galasso, Lazzoi (Martines), Motti, Marinò (Tedesco), Castano (Maggio), Manta. All. Serio.

SOLETO: Gentile, Trovè, Monaco, Dettù M. (Chirillii, Miglietta), Zollino L., Specchia, Zollino A., Pascali (Cuna), Afrune, Aloisi, Dettù G. All. Carati.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

NOTE: espulsi Galasso e Aloisi.

GALATINA-MONTERONI 3-1

RETI: 36′ pt Antonazzo (M), 7′ st Migali (G), 14′ st Pascali rig. (G), 50′ st Beccarisi (G)

GALATINA: Margiotta, Vincenti, Mingiano (Favonio), Ndiaye, Montinaro, Bramato, Mangia, Pascali, Cuppone, Buccella (Beccarisi), Migali. All. Contaldo.

MONTERONI: Bortone, Colonna (Bianchi), Madaro (Prinari), Quarta G., Guastella, Antonazzo, Ghazi M. (Spagnolo), Ghazi A., Taurino, Manta M. (Vadacca), Sgambati (Grandioso). All. Manca.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

ZOLLINO-RUFFANO 1-4

RETI: 10′ pt e 33′ pt Gabrieli (R), 15′ pt Ciurlia (R), 20′ pt Costantini (Z), 45′ pt Coppola (R)

ZOLLINO: De Donatis (Mele), Luperto, Passabì, Mancarella (Chiriatti), Aniello, Contino, Colagiorgio, Costantini, Pensa, Orlanduccio (Schifano), Tondi. All. Rango.

RUFFANO: De Iaco, Rizzo, Halim, Stefano, Seclì, Ciurlia, Desiderato (Minonna), Coppola, (Tanisi), Gabrieli, Bono, Capasa (Margarito). All. Tanisi.

ARBITRO: Ventola di Brindisi.

VIRTUS LECCE-SECLÌ 1-0

RETI: 41′ st Pedone

VIRTUS LECCE: Di Giacomo, Camassa, Caiaffa, Paladini, Dell’Anna, Gigante, Montinaro, Protopapa, Martina (Pedone), Giannone, Costantini (Di Nunno, Adamo). All. Corvaglia.

SECLÌ: Maccagnano, Spagnolo (Maglio), Rizzo, Rizzello (Tundo), Migali S., Mauro (Benvenga), Inguscio, De Leo, Suppressa (Migali A.), Andronico, Fattizzo (Mascello). All. Solidoro.

ARBITRO: Albano di Taranto.