ATLETICO RACALE – Cimino: “Al lavoro per la pianificazione. Pronti in caso di possibilità di ripescaggio”

L’Atletico Racale si farà trovare pronto in caso ci fosse la possibilità di un ripescaggio in Eccellenza. Lo conferma il presidente del club, Francesco Cimino.

“La stagione sportiva appena terminata – afferma Cimino – è stata molto particolare per noi, dopo circa dieci anni di traguardi raggiunti e di scalate partendo dalla Seconda Categoria. Quest’anno, ahimè, l’Atletico Racale è, per la prima volta, retrocesso dal campionato di Eccellenza a quello di Promozione. Il 6 luglio ci sarà un’importante riunione tra i presidenti delle compagini che militano nel campionato di Eccellenza e il presidente Vito Tisci, nella quale si prenderanno importanti decisioni sul format da utilizzare nelle prossime stagioni sportive, cosa che, ovviamente, avrà delle ricadute sul campionato di Promozione. Da quello che decideranno, dalla graduatoria dei ripescaggi e dalle congiunture delle altre società sportive, si potrà capire se ci sarà la possibilità di essere ripescati, di nuovo, in Eccellenza. Comunque, l’Atletico Racale si farà trovare pronto nel caso in cui dovesse esserci una possibilità e farà domanda di ripescaggio”.

STAGIONE 2021/22 – “Per quanto riguarda la stagione passata, penso che la squadra c’era e avrebbe potuto salvarsi tranquillamente. Per non dire altro, sarebbe bastato vincere la partita col Gallipoli, nella quale stavamo avanti di due reti nel primo tempo. Purtroppo, nel secondo tempo la squadra non ha saputo gestire il vantaggio e si è fatta raggiungere. Con quei due punti in più, sarebbe stata tutta un’altra storia e saremmo sicuramente rimasti in Eccellenza. Anche nella gara dei playout contro il Massafra, vincevamo 1-0 fino a pochi minuti dal fischio finale, ma poi abbiamo perso ai supplementari. Quest’anno siamo partiti in costante difficoltà, senza campo sportivo per via dei lavori, c’è stato qualche errore di valutazione sulle figure chiave necessarie per la composizione della squadra e, anche a causa di disarmonie nel gruppo-squadra e fra questo e il mister. Purtroppo, queste situazioni, quando si creano, molto difficilmente si risolvono e spesso si trascinano sino alla fine del campionato con risultati non positivi”.

PROGRAMMI – “In questi giorni stiamo pianificando i nuovi assetti organizzativi della prima squadra ma anche del settore giovanile che, quest’anno, ci ha dato tante soddisfazioni anche di natura agonistica con l’importantissima vittoria del Campionato Juniores. A breve decideremo il nome del nuovo direttore sportivo e, successivamente, quello del mister per la prossima stagione, ai quali comunicheremo i nostro obiettivi e lavoreremo per consentire loro di fare bene il loro lavoro. Quanto agli obiettivi, dipenderà molto dalla categoria, ma, sicuramente, imbastiremo una squadra in grado di giocarsela con tutti per dare soddisfazioni alla società, lustro alla città e ai tifosi e, soprattutto, dare continuità ai tanti ragazzi del settore giovanile di eccellenza, perché il nostro slogan resta sempre quello: ‘Dai primi calci… in prima squadra’“.