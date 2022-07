TARANTO – Di Costanzo si presenta: “Puntiamo ai playoff. C’è un po’ di scetticismo, ma…”

Nella giornata di oggi si è presentato ufficialmente alla città di Taranto il nuovo allenatore Nello Di Costanzo. Il tecnico reduce dall’esperienza a Brindisi avrà il compito di migliorare la stagione appena trascorsa. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa:

“Sono contento di essere qui ed intraprendere questa nuova avventura. L’idea è quella di migliorare la posizione dello scorso anno centrando i playoff, poi l’appetito vien mangiando. La società sta lavorando tanto per individuare i profili giusti per raggiungere gli obiettivi. Mi auguro di avere la rosa all’80% per l’inizio del ritiro. Ho delle idee sui calciatori del Taranto, sono tutti bravi ma ora bisognerà capire se sono funzionali al sistema di gioco. Il portiere sarà over, abbiamo preso comunque anche un under di qualità. Vogliamo giocarcela con tutti, costruendo un bel gruppo. C’è un po’ di scetticismo, ma gran parte del popolo tarantino è fiducioso. In passato ho fatto tutte le categorie, negli ultimi anni ho accettato delle proposte in serie D ed ora ho una grande opportunità in serie C con una squadra blasonata”.