LECCE – Oggi la prima amichevole coi dilettanti del Postal

Prima amichevole stagionale, al quinto giorno di ritiro a Folgaria, per il Lecce di Marco Baroni. Questo pomeriggio la squadra giallorossa sarà impegnata nel test amichevole contro l’Usd Postal Calcio (Burgstall), squadra dell’omonimo Comune in provincia di Bolzano, militante in Seconda Categoria altoatesina, alle ore 17, presso il Centro Sportivo Marzari di Folgaria. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Telerama.

Ieri Hjulmand e compagni hanno svolto una doppia seduta di allenamento, tattica nel mattino sul campo, con gruppi divisi nelle due metà campo, e atletico di forza nel pomeriggio con esercitazioni a tutto campo e palestra.

Dopo quella col Postal, il Lecce dovrà affrontare altre due amichevoli: il 9 a Rovereto contro la formazione locale e il 13 luglio a Bressanone col Bochum.