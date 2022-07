VIRTUS FRANCAVILLA – Il mercato si muove anche in entrata

Dopo le cessioni di Prezioso e Ingrosso, il mercato della Virtus Francavilla inizia a muoversi anche in entrata. Gli imperiali hanno blindato la loro porta con l’innesto di Michele Avella prelevato dall’Ancona, ma gli acquisti più recenti portano i nomi di Daniele Solcia e Tommaso Di Marco. Il primo è un difensore classe 2001 arrivato in prestito dall’Atalanta; il secondo invece è un centrocampista del 2003 approdato in biancoazzurro dal Torino, sempre la formula del prestito. I biancoazzurri si confermano una società che vuol puntare sulla valorizzazione dei giovani per raggiungere importanti traguardi.

Il riassunto dei movimenti di mercato:

ENTRATA: Solcia (d. Atalanta), Avella (p. Ancona), Di Marco (c. Torino)

USCITA: Prezioso, Ingrosso