Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 30.11.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 30 novembre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Mario Carruezzo (2)
DON BOSCO MANDURIA: Christian Scatigna (1); Pasquale Monopoli (3 – Coppa Puglia); Tommaso Pizzi (1 – Coppa Puglia)
FC CAPURSO: Angelo G. Ferro (4)
FC MANDURIA: Cosimo Facecchia (1); Martin I. Delgado (1)
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO: Samuele Grande (1 – Coppa Puglia)
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA: Stefano D’Aprile (mass., fino al 11/12/25)
RS CRISPIANO: Cosimo Di Cesare (dir., fino al 04/01/26); Francesco Nasole (1)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO: Daouda Bamba (1)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO: Andrea Marra (1); Lorenzo Amante (1)
POGGIARDO 91: Francesco Palazzo (dir., fino al 18/12/25); Amadou Faye (1); Davide Dollorenzo (1 – Coppa Puglia)
POL. GALATONE:
REAL CELLINO: Pietro L. Cofano (4); Simone Errico (4)
RUFFANO: Pasquale Vantaggiato (dir., fino al 18/12/25)
SOCCER D. PARABITA: Mattia Leggio (1 – Coppa Puglia)
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Marco Tamborrini (1)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO: Cosimo Carbone (1 – Coppa Puglia)
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO: Donato Pantaleo (1); Giovanni Schena (1)
FORTITUDO A.D.: Nicola Masella (1)
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO: Antonio Dursi (dir., fino al 31/12/26 – Coppa Puglia)
LA BARI SPORTIVA: Davide Pastore (2); Federico Fioretti (1)
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA: Leonardo Liverano (1 – Coppa Puglia)
REAL SANNICANDRO: Andrea Ettorre (all., fino al 04/12/25); Alessandro Cippone (1 – Coppa Puglia)
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Davide Costantini (1)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Francesco Sergio (dir., fino al 18/12/25)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA: Andrea Marra (all., 1)
REAL NEVIANO: Pasquale Minonna (1)
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO: Maurizio N. Bruno (2)
VS TORCHIAROLO: Lorenzo Tondo (1)